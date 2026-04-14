Van der Linden vijf jaar geschorst na grensoverschrijdend gedrag

Gertjan van der Linden, voormalig bondscoach van de Nederlandse rolstoelbasketbalsters, is voor vijf jaar geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag. Hij mag geen contact hebben met zeven speelsters en de NBB zet zijn bondslidmaatschap stop.

Gertjan van der Linden, de voormalig bondscoach van de succesvolle Nederlandse rolstoelbasketbalsters, is door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) voor vijf jaar geschorst. Hem is verboden contact te hebben met zeven speelsters die melding hebben gemaakt van grensoverschrijdend gedrag . Deze sanctie houdt in dat Van der Linden situaties en locaties moet vermijden waar deze speelsters aanwezig kunnen zijn. Het ISR stelt dat deze maatregel dient om het gevoel van veiligheid van de betrokken sporters te herstellen.

Daarnaast heeft de Nederlandse Basketball Bond (NBB) besloten het bondslidmaatschap van Van der Linden op te zeggen, wat betekent dat hij geen rol meer kan spelen in het Nederlandse basketbal. Dit bevestigen meerdere bronnen bekend bij de NOS. De NBB zelf noemt Van der Linden niet bij naam, maar refereert aan hem als 'een medewerker', en vermeldt ook de namen van de melders niet 'om de privacy van alle betrokkenen te respecteren'.

Van der Linden is momenteel bondscoach van de Italiaanse rolstoelmannen. Het is nog onduidelijk of de internationale rolstoelbasketbalfederatie, de IWBF, ook maatregelen tegen hem zal nemen. Van der Linden heeft aan de NOS laten weten geen commentaar te hebben op de beslissingen van het ISR en de NBB.

Onder zijn leiding heeft Oranje sinds 2012 indrukwekkende prestaties neergezet, waaronder twee paralympische titels, twee wereldkampioenschappen en vijf Europese kampioenschappen. Echter, zijn bondscoachschap kende ook een schaduwzijde. Hij zou speelsters talloze berichten via de app hebben gestuurd met een seksueel getinte inhoud, gekoppeld aan mogelijke consequenties voor hun topsportloopbaan. Dit gedrag vond plaats vanaf voor de Paralympische Spelen van 2021 in Tokio, waar Oranje voor het eerst goud won.

Eind 2024 deden veertien speelsters melding van zijn jarenlange (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, manipulatie en intimidatie. Eén van de melders beschreef de situatie als 'vastzitten in een web'. De meldingen werden gedaan bij het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN), waarna de NBB een onafhankelijk onderzoek liet uitvoeren. Tegelijkertijd werd een ordemaatregel tegen Van der Linden genomen, waardoor hij per direct geen activiteiten meer mocht ontplooien binnen het Nederlandse basketbal.

De schokkende resultaten van het onderzoek waren voor de NBB aanleiding om in juli vorig jaar melding te doen bij het ISR. Het ISR is bevoegd om zaken rond seksueel grensoverschrijdend gedrag te onderzoeken en te bestraffen. Na onderzoek heeft het ISR op juridische gronden zeven meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van Van der Linden bewezen geacht.

Maarten Hoffer, algemeen directeur van de basketbalbond, verklaarde: 'We sluiten een intensieve periode af'. Hij benadrukte dat de twee onderzoeken, waarbij alle betrokkenen hun ervaringen deelden, aantoonden dat er sprake was van een patroon van ernstig grensoverschrijdend gedrag, wat onacceptabel is voor de bond. Hoffer betreurt dat signalen in het verleden niet adequaat zijn opgepakt en benadrukt het belang van openheid en het melden van incidenten bij het Centrum Veilige Sport Nederland of het meldpunt van de eigen bond.

De bond heeft het afgelopen jaar het veiligheidsbeleid versterkt met maatregelen zoals gedragscodes, een verbeterde inzet van vertrouwenspersonen en psychologen en een opvolgingscommissie om de uitvoering van de maatregelen te monitoren.





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gertjan Van Der Linden Rolstoelbasketbal Grensoverschrijdend Gedrag Schorsing NBB

United States Latest News, United States Headlines

