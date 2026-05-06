Van der Kerkhof broers kritisch over toekomst van Joey Veerman bij PSV

PSV-legendes Willy en René van der Kerkhof denken dat Joey Veerman na een matige wedstrijd tegen Ajax beter kan vertrekken en zijn WK-kansen heeft verspeeld.

De toekomst van Joey Veerman bij PSV is momenteel het onderwerp van een verhit debat binnen de voetbalwereld, vooral nadat twee absolute iconen van de Eindhovense club, Willy en René van der Kerkhof, hun ongezouten mening hebben gegeven over de prestaties van de middenvelder.

Na de recente Topper tegen Ajax, die eindigde in een gelijkspel van twee nul voor beide partijen, uitten de broers hun kritiek op de rol en de impact van Veerman tijdens de wedstrijd. Volgens hen was het niveau dat de speler liet zien simpelweg onvoldoende voor een wedstrijd van dit kaliber, wat leidde tot de conclusie dat een vertrek in de zomer wellicht de beste optie is voor zowel de speler als de club.

De Van der Kerkhofs zijn bekend om hun liefde voor PSV, maar ook om hun eerlijkheid wanneer zij vinden dat een speler niet voldoet aan de hoge eisen die aan een sleutelrol op het middenveld worden gesteld. René van der Kerkhof ging zelfs nog een stap verder door te stellen dat Veerman met zijn optreden tegen Ajax zijn kansen op een plek in de selectie voor het komende wereldkampioenschap definitief heeft verspeeld.

In zijn ogen was er tijdens de wedstrijd geen enkele speler die een niveau toonde dat waardig was voor een wereldkampioenschap, waarbij hij benadrukte dat in topwedstrijden van dit niveau absolute perfectie en dominantie vereist zijn. Hoewel PSV inmiddels kampioen is, wat de druk op individuele prestaties in de laatste wedstrijden enigszins wegneemt, vindt René dat de professionele standaard nooit mag zakken.

De harde woorden van de clublegende onderstrepen de enorme druk die op creatieve middenvelders ligt om constant het verschil te maken, zeker wanneer zij worden gezien als de motor van het team. Wat betreft de mogelijke transfer van de 27-jarige middenvelder, is er een interessante discussie ontstaan over de juiste bestemming. In de winterperiode leek een overstap naar de Turkse club Fenerbahçe zeer dichtbij, maar Veerman besloot op het allerlaatste moment zelf om de transfer te blokkeren.

Willy van der Kerkhof is hierover duidelijk: hij vindt dat een speler van het kaliber van Veerman niet opnieuw met een Turkse club in zee moet gaan als hij echt een stap voorwaarts wil maken in zijn carrière. Willy adviseert dat de middenvelder zijn zichten moet richten op de Engelse Premier League of dat hij in Nederland moet blijven om zijn waarde verder te bewijzen.

De Premier League wordt gezien als de ultieme test voor spelers die willen uitgroeien tot de wereldtop, terwijl een stap naar Turkije vaak wordt beschouwd als een minder ambitieuze keuze op sportief vlak. Naast de interesse van Fenerbahçe heeft ook de Engelse club Brentford zijn belangstelling getoond voor de zestienvoudig Oranje-international. Met een contract dat nog loopt tot 2028 heeft PSV een sterke onderhandelingspositie, maar de wens van de speler om in de toekomst een stap te maken is bekend.

Daarnaast is er de psychologische component, zoals aangestipt door analisten zoals Driessen, die stelt dat Veerman moeite heeft met een reserverol. Deze mentale strijd kan een grote invloed hebben op de prestaties op het veld, zeker wanneer de concurrentie binnen het nationale team toeneemt.

De discussie over of Veerman nu een onmisbare schakel is of juist een speler die zijn piek in Eindhoven heeft bereikt, zal de komende transferperiode ongetwijfeld blijven voortduren terwijl de club kijkt naar de optimale samenstelling voor het volgende seizoen





