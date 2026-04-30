Van der Gijp verbijsterd over Vandaag Inside-trip naar Curaçao: 'Ik heb geen idee waarom'

René van der Gijp uitte in de podcast KieftJansenEgmondGijp zijn verbazing over de beslissing van Vandaag Inside om tijdelijk uit te zenden vanuit Curaçao. Hij geeft aan geen idee te hebben waarom deze stap is gezet, ondanks dat iedereen binnen het team er enthousiast over is. De uitzendingen vanuit Curaçao zijn gepland van 18 tot 29 mei, waarna De Oranjezomer het overneemt.

René van der Gijp, een van de prominente figuren van het populaire voetbalprogramma Vandaag Inside , heeft in de recente podcast KieftJansenEgmondGijp zijn verbazing uitgesproken over de beslissing om de uitzendingen tijdelijk te verplaatsen naar Curaçao .

De eerste VI-uitzending vanuit het Caribische eiland staat gepland voor 18 mei, waarna het programma De Oranjezomer de presentatie zal overnemen voor een periode van bijna twee weken. Van der Gijp bekent openlijk dat hij geen enkel idee heeft waarom deze ongebruikelijke stap is gezet. Hij benadrukt dat niemand binnen de redactie of het team een duidelijke verklaring kan geven voor de verhuizing.

Ondanks zijn onbegrip, geeft hij aan dat de stemming binnen het team uitstekend is en dat iedereen enorm uitkijkt naar het verblijf en de uitzendingen vanuit Curaçao. De verwarring van Van der Gijp komt voort uit het feit dat de periode waarin VI naar Curaçao afreist, samenvalt met een relatief rustige periode in de sportwereld. Hij wijst erop dat er in de maand voorafgaand aan het Wereldkampioenschap voetbal doorgaans weinig nieuws is.

Belangrijke sportevenementen zoals wielrennen, autoracen en de reguliere voetbalcompetities zijn dan afgerond of nog niet begonnen. Dit roept de vraag op waarom een programma dat afhankelijk is van actueel sportnieuws, juist in deze periode naar een verre locatie zou reizen. Van der Gijp maakt duidelijk dat hij zelf geen invloed heeft gehad op de beslissing om naar Curaçao te gaan.

Hij erkent dat er vaak een perceptie bestaat dat hij zich met alles bemoeit, maar in dit geval heeft hij zich niet uitgesproken tegen het plan. Hij stelt dat als iemand had aangegeven dat de trip onverstandig was, hij dat had gerespecteerd, maar dat iedereen enthousiast was over het idee. De uitzendingen van Vandaag Inside vanuit Curaçao zijn gepland van 18 tot en met 29 mei. Aansluitend neemt De Oranjezomer het over, met uitzendingen tot en met 10 juni.

Deze programmering loopt op tot de start van het Wereldkampioenschap voetbal, dat op 11 juni wordt geopend met de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. De keuze voor Curaçao lijkt dus een strategische beslissing te zijn om een frisse wind te creëren en de aandacht te trekken in een periode waarin het sportnieuws relatief schaars is.

Het is echter duidelijk dat de rationale achter deze beslissing niet voor iedereen helder is, zelfs niet voor degenen die direct betrokken zijn bij het programma. De reactie van Van der Gijp onderstreept de verrassing en de enigszins onbegrijpelijke aard van deze verhuizing. De discussie over de Curaçao-trip heeft ook geleid tot andere opmerkingen en observaties binnen de podcast. Zo wordt er gesproken over de mogelijke rol van Dick Advocaat bij het Wereldkampioenschap, afhankelijk van zijn medische toestand.

Daarnaast wordt er een persoonlijke voorkeur voor Arne Slot uitgesproken, hoewel er verbazing is over de beslissing van Liverpool om Luis Diaz te laten vertrekken naar Bayern München. Deze laatste opmerking illustreert de brede interesse van de podcast in de voetbalwereld en de bereidheid om ook buiten de directe actualiteit van Vandaag Inside om kritische analyses te geven.

De verhuizing naar Curaçao lijkt dus een complexere beslissing te zijn dan op het eerste gezicht lijkt, en roept vragen op over de strategische overwegingen achter deze stap. Het is duidelijk dat de makers van Vandaag Inside en De Oranjezomer hopen dat de uitzendingen vanuit het Caribische eiland een positieve impuls zullen geven aan de kijkcijfers en de betrokkenheid van het publiek, ondanks de relatieve stilte in de sportwereld.

De komende weken zullen uitwijzen of deze gok succesvol is en of de verhuizing naar Curaçao daadwerkelijk de gewenste effecten zal hebben





