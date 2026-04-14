Van der Gijp: Succes AZ en FC Twente heeft een keerzijde

René van der Gijp suggereert dat het succes van AZ en FC Twente een keerzijde heeft. Volgens de analist zouden de clubs, ondanks hun prestaties, niet volledig overtuigd zijn van hun huidige trainers.

Volgens René van der Gijp is er een schaduwzijde aan het sportieve succes van AZ en FC Twente. De teams presteren momenteel boven verwachting, met FC Twente dat zelfs kans maakt op een tweede plek in de Eredivisie . Echter, achter de schermen zouden er andere geluiden klinken. In een recente aflevering van de podcast 'Ik hoor van alle kanten' stelt Van der Gijp dat zowel FC Twente als AZ eigenlijk liever afscheid zouden nemen van respectievelijk John van den Brom en Leeroy Echteld .

Van der Gijp beweert dat Erik ten Hag, de nieuwe technisch directeur van FC Twente, een lange lijst met voorkeurskandidaten voor de positie van hoofdtrainer had. 'Ik hoor van alle kanten dat Erik ten Hag (de nieuwe technisch directeur van FC Twente, red.) wel tien opties had die hij liever als hoofdtrainer bij FC Twente had gehad', aldus Van der Gijp. Dit terwijl de club onlangs nog de contractverlenging van Van den Brom bekendmaakte. Ten Hag reageerde enthousiast op de clubkanalen: 'Vanaf het moment dat John binnenkomt, staan we tweede op de ranglijst. Alle datamodellen wijzen je daar ook op. In sommige modellen scoren we nog hoger, scoren we zelfs nummer één. Dan zie je dat hij echt aan de ploeg heeft gesleuteld, rust en vertrouwen heeft gebracht. Dat is waar het om gaat.'

De analyse van Van der Gijp is dat Ten Hag, ondanks de resultaten, niet volledig overtuigd zou zijn van Van den Brom, maar hem niet kan ontslaan gezien de kans op Champions League kwalificatie. De huidige positie van FC Twente en de potentie om door te stoten naar de Champions League zouden de beslissing van Ten Hag beïnvloeden.

Een vergelijkbare situatie ziet Van der Gijp bij AZ, waar Leeroy Echteld tijdelijk de taken van de ontslagen Maarten Martens heeft overgenomen. Volgens Van der Gijp is de positie van Echteld afhankelijk van de bekerfinale, die aankomende zondag gespeeld wordt tegen NEC. 'Als Echteld zondag de beker wint, kun je hem niet wegsturen', aldus Van der Gijp. De analyticus benadrukt dat succes op de korte termijn de beslissingen van de clubs kan beïnvloeden, zelfs als de oorspronkelijke voorkeur anders was. De resultaten van het team, vooral de potentiële kwalificatie voor de Champions League en de bekerwinst, zouden dus een cruciale rol spelen in de beslissingen van beide clubs met betrekking tot de trainers. De focus ligt op het sportieve succes, maar de achterliggende beslissingen en persoonlijke voorkeuren zouden een andere kant van het verhaal laten zien





