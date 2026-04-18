Van den Brom roemt aanvoerder Pröpper en ziet ruimte voor 'andere types'

Trainer Ron Jans van FC Twente prijst de onmisbare rol van aanvoerder Robin Pröpper en bespreekt de dynamiek binnen de selectie, inclusief de mogelijke komst van Wout Weghorst.

Trainer Ron Jans van FC Twente uit lovende woorden over de rol van aanvoerder Robin Pröpper . In een diepgaand interview op VI PRO benadrukt Jans het cruciale belang van Pröpper, zowel voor hem als trainer als voor de gehele selectie. 'Robin is heel belangrijk voor mij, voor de groep', stelt Jans.

Hij wijst erop dat Pröpper, samen met Ricky van Wolfswinkel, een sleutelrol speelt in het bevorderen van de sfeer, de saamhorigheid en de betrokkenheid binnen het team. Dit vormt volgens de trainer een immense kracht van FC Twente, een cultuur die al bestond vóór zijn aanstelling. De band die spelers, trainers en andere medewerkers met elkaar hebben, noemt Jans werkelijk bijzonder.

Hij merkt op dat het trainingscomplex van de club niet van topkwaliteit is, wat de aanstaande nieuwbouw verklaart. Desondanks trekt de menselijke benadering en de warmte binnen de club hem enorm aan; dit heeft hij naar eigen zeggen nog niet eerder op deze schaal meegemaakt.

Ondanks zijn centrale rol als aanvoerder, raakte Pröpper recentelijk zijn basisplaats kwijt aan het opkomende talent Ruud Nijstad. Jans erkent dat deze beslissing vanuit een puur technisch en tactisch oogpunt logisch was, gezien de uitstekende prestaties van Nijstad tijdens de blessure van Pröpper. 'Voor mij als trainer was dat een logische beslissing, gezien het spel van Ruud tijdens de blessure van Robin', licht hij toe. Persoonlijk vond hij het echter een moeilijke beslissing.

Hij gaf Pröpper aan dat hij zich als trainer gerust een 'klootzak' mag vinden, maar benadrukte de hoop op het behoud van een goede werkrelatie. 'Maar als mens heb ik daar wel moeite mee. Als trainer mag je me een klootzak vinden, heb ik tegen Robin gezegd, maar ik hoop dat we wel nog steeds op dezelfde manier kunnen samenwerken', aldus Jans. Hij gaf Pröpper de ruimte om een dag gefrustreerd te zijn, maar nodigde hem vervolgens uit voor een gesprek om zijn perspectief te peilen.

Pröpper heeft deze situatie volgens Jans uitstekend opgepakt: 'Hij mag van mij ook een dag chagrijnig zijn. De volgende dag roep ik hem voor een bak koffie, vraag ik hoe hij er dan in staat. Hij heeft het geweldig opgepakt.'

Verder gaat Jans in op de speculatie rond de mogelijke komst van Wout Weghorst, met wie hij een verleden deelt vanuit hun samenwerking bij AZ. Hij erkent de heersende perceptie van FC Twente als een 'veilige en warme' omgeving, vergelijkbaar met een familie, en de veelgehoorde omschrijving van de spelers als 'ideale schoonzonen'. Echter, Jans nuanceert dit beeld door te stellen dat deze spelers onderling wel degelijk scherp kunnen zijn.

Hij meent dat er na een bepaalde cyclus soms behoefte is aan 'andere types' om het maximale uit een groep te halen. Of dit nu Wout Weghorst betreft of iemand anders, het doel is om nieuwe dynamiek te creëren. 'Ik vind ook dat je na een bepaalde cyclus soms wat andere types nodig hebt, om nog meer uit een groep te halen. Of dat nou Wout is of iemand anders, die daarvoor kan zorgen', specificeert Jans. Hij benadrukt zijn kennis van Weghorst's kwaliteiten en zwaktes uit hun gezamenlijke periode bij AZ. Hoewel de uiteindelijke beslissing niet aan hem is, praat hij wel mee in het proces.

Jans constateert dat er vorig jaar al veel nieuwe spelers zijn aangetrokken, maar dat deze vaak vergelijkbare persoonlijkheidskenmerken hadden. Hij suggereert dat een kleine verandering in de algemene karakterstructuur van de groep, door het toevoegen van spelers met een ander profiel, niet per se negatief hoeft te zijn. 'Je moet alles goed afwegen, gelukkig hoef ik dat niet te doen. Maar ik praat wel mee. Vorig jaar zijn bij FC Twente al best veel nieuwe spelers binnengekomen, maar wel allemaal vergelijkbare karakters. Je moet ook niet te veel gasten hebben die iets anders in elkaar zitten. Maar een kleine verandering in de totale karakterstructuur van de groep hoeft niet slecht te zijn.'





