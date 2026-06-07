Van de Donk: Focus op Polen voor directe WK-kwalificatie

Oranje Leeuwinnen moeten na nederlaag tegen Frankrijk herstellen tegen Polen. Danielle van de Donk roept op tot positiviteit en teamwork. Directe WK-kwalificatie nog mogelijk bij winst en gelijkspel tussen Frankrijk en Ierland.

De nederlaag tegen Frankrijk kwam hard aan bij de Oranje voetbalsters. Vrijdagavond liepen spelers scheldend door de catacomben en ook de volgende dag was de sfeer om te snijden.

Toch is er aanstaande dinsdag nog een kans op directe WK-kwalificatie en dus zal de knop om moeten bij het team. We moeten gewoon door nu en focussen op wat er beter moet, zegt Daniëlle van de Donk in de tuin van Hotel Woudschoten in Zeist. Je kan niet lang blijven balen, dat kan gewoon niet.

Om nog kans te maken op directe WK-kwalificatie moet Oranje aanstaande dinsdag winnen van Polen én hopen dat Frankrijk en Ierland op datzelfde moment gelijkspelen. Anders wachten er in het najaar play-offs. Het antwoord van Van de Donk klinkt simpel, clichématig bijna, maar het lijkt wel of de middenvelder het ook een beetje tegen zichzelf zegt. Ik was ook chagrijnig.

Het deed gewoon pijn. Maar ik probeer dan toch de volgende dag met iedereen een praatje te maken en de positiviteit erin te houden. Wat voor Van de Donk in elk geval duidelijk is, is dat het team nog zoekende is. Er staan wat nieuwe gezichten in, afgelopen dinsdag maakte iemand, Liz Rijsbergen, haar debuut.

Dat zijn mooie dingen, maar je moet ook op elkaar ingespeeld zijn. Met de vorige generatie speelden we jaren samen en dat is nu gewoon nog niet zo. Dat is ook te merken in de teambesprekingen, volgens Van de Donk. Ik ben heel erg gewend dat dan iedereen wel iets te zeggen heeft, maar nu is het vaak wat stiller.

En de laatste besprekingen wordt er dan weer heel veel gezegd, dus het zit er allemaal een beetje tussenin. Maar als je wat jonger bent, dan is het ook moeilijker om iets te zeggen, dus dat is ook geen probleem. Ik moedig het alleen maar aan. Dat Van de Donk de jongere spelers probeert te helpen, blijkt wel als haar interview voorbij is en het de beurt is aan Rijsbergen.

Vind je het vervelend als ik erbij blijf staan, vraagt ze. Na afloop kan de minst ervaren international rekenen op een knuffel van de meest ervarene. Je hebt het echt goed gedaan, hoor. Het gebaar past bij de rol die Van de Donk heeft binnen het team.

Met haar 34 jaar en 173 interlands is ze de oudste en de meest ervaren speelster van de selectie. Toch werd deze week duidelijk dat ze onder bondscoach Arjan Veurink niet bij de eerste drie aanvoerders van het team zit. De bondscoach koos voor Dominique Janssen, Lineth Beerensteyn en Wieke Kaptein. De vraag of Van de Donk liever zelf de band had willen dragen, vindt ze moeilijk te beantwoorden.

Het is onzeker geweest met mijn lichaam, dat het afgelopen jaar niet echt heeft willen meewerken. Oftewel, Van de Donk kan nu simpelweg nog niet gezien worden als stabiele factor. Wel is ze aangewezen als mentor van de aanvoerders. Dat vind ik een eer, dat dat zo benoemd wordt.

Het betekent dat als ze ergens mee zitten of ze willen mijn mening horen, dat ze die altijd kunnen vragen. Maar het verandert niets aan mij, ik ben gewoon mezelf. De situatie van Oranje is precair, maar niet hopeloos. De ploeg moet dinsdag tegen Polen laten zien dat het verlies tegen Frankrijk een incident was.

Van de Donk benadrukt dat teamwork en communicatie cruciaal zijn. We moeten als team stappen zetten en de jongere speelsters begeleiden, zegt ze. De ervaring van de oudere garde kan daarbij van onschatbare waarde zijn. De komende dagen staan in het teken van herstel en voorbereiding.

De focus ligt volledig op de wedstrijd tegen Polen, want bij winst en een gelijkspel tussen Frankrijk en Ierland is Oranje zeker van directe plaatsing. Mocht dat niet lukken, dan wachten er play-offs in het najaar, een scenario dat niemand in de selectie voor ogen heeft. De wil om te winnen is groot, en met de leiderschap van Van de Donk en de andere routiniers moet het mogelijk zijn om de knop om te zetten.

De sfeer in het team is verbeterd, al blijft de teleurstelling van vrijdag hangen. Het is nu zaak om die teleurstelling om te zetten in positieve energie en daadkracht op het veld





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