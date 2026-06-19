Van Bronckhorst en Hulshoff vormen nieuw trainersduo bij Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst heeft zijn assistent Sipke Hulshoff gepresenteerd als nieuwe trainer van Feyenoord. Beiden benadrukken hun gedeelde visie op anvallend football en de ontwikkeling van spelers.

Giovanni van Bronckhorst is enthousiast over de samenwerking met Sipke Hulshoff bij Feyenoord . De nieuwe trainer van de Rotterdammers beschouwt zijn assistent als de perfecte partner om de club verder te ontwikkelen.

Tijdens zijn presentatie legde Van Bronckhorst uit dat hij samen met Hulshoff de zogenaamde 'Hollandse school' vertegenwoordigt.

'Zo ben ik opgeleid. Ik heb in teams gespeeld die altijd super aanvallend waren, of het nou bij Arsenal, Barcelona, het Nederlands elftal of Feyenoord was. Dat zal altijd mijn streven zijn. Dat heeft Sipke ook.

' Het nieuws dat Feyenoord Hulshoff al eerder had benaderd, zonder dat Van Bronckhorst daarop de hoogte was, kwam als een verrassing. 'In mijn gesprekken met Feyenoord merkte ik dat ze Sipke ook benaderd hadden, los van mij. Dat zegt iets over de club en dat is heel positief.

' Vervolgens nam Van Bronckhorst zelf contact op met Hulshoff. 'Ik heb daarna wel met Sipke gesproken. Ook bij hem merkte ik de energie. Uiteindelijk heeft hij ook de keuze gemaakt om terug te komen.

' Voor Van Bronckhorst is vooral één eigenschap van zijn nieuwe assistent doorslaggevend geweest. 'Het belangrijkste wat ik in Sipke zie, is de drive om spelers en het team te ontwikkelen. Dat is wat we nodig hebben de komende jaren.

' Met deze samenwerking hoopt Feyenoord de aanvallende filosofie die historisch verbonden is aan de club te versterken en te现代iseren. Van Bronckhorst, die zelf een voormalig speler van Feyenoord is, kent de cultuur en de verwachtingen van de club en ziet in Hulshoff een geestverwant. Hulshoff, eveneens een bekend naam in het Nederlands football, brecht een schat aan ervaring mee, zowel als speler als trainer. Zijn achtergrond omvat werk bij diverse clubs, waaronder periodes in Saudi-Arabië en bij AZ Alkmaar.

Zijn bekendst staat als een intensieve en energieke trainer, wat aansluit bij wat Van Bronckhorst zoekt. De samenwerking tussen de twee moet een nieuwe fase in het moderniseren van Feyenoord inluiden, waarin niet alleen resultaten op het veld centraal staan, maar ook de ontwikkeling van jonge talenten en een duidelijke speelstijl. Dit past binnen een bredere trend in het Nederlandse football waar clubs streven naar een combinatie van ervaring en vernieuwing.

Voor de supporters is de terugkeer van een bekend face als Hulshoff, die eerder als assistent bij Feyenoord werkte, een teken van continuïteit. Tegelijkertijd brengt Van Bronckhorst een frisse wind met zijn visie op anvallend football. De komende seizoenen zullen uitwijzen of deze combinatie de gewenste resultaten oplevert, zowel in de Eredivisie als in Europese competities.

De verwachtingen zijn hoog, zeker gezien het historische prestige van Feyenoord en de ambitie om weer aan te sluiten bij de top van het Nederlandse football





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