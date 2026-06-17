Van Bronckhorst: een kind van de club

Giovanni van Bronckhorst is aangesteld als trainer van Feyenoord en beschouwt de club als zijn tweede familie.

Van Bronckhorst is een kind van de club. Hij boekte als voetballer en trainer successen in De Kuip. Hij is hier op zijn zevende binnengelopen als jong talent, heeft uiteindelijk 17 jaar bij Feyenoord gevoetbald en als trainer vijf prijzen mogen behalen.

Hij beschouwt de band met de supporters als uniek. In 2017 werd Van Bronckhorst landskampioen met de stadionclub na een achttienjarige droogte. Ook won hij tweemaal de KNVB-Beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal. Hij is aangesteld door een nieuw duo dat de scepter zwaait in Rotterdam-Zuid.

Hij merkte dat het tijdens de gesprekken met Robert Eenhoorn en Dévy Rigaux steeds meer begon te kriebelen. Ze hebben het geloof en het gevoel dat ze als team, met elkaar en met de supporters, de club weer een stap kunnen laten zetten. Hij kijkt nu al enorm uit naar het weerzien met het publiek in De Kuip en naar de wedstrijdsfeer die je alleen daar zo proeft





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Giovanni Van Bronckhorst Feyenoord Trainer Voetbal

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