Van blessureleed naar WK-droom: Ryan Thomas vecht terug

Ryan Thomas overwoog te stoppen met voetbal vanwege aanhoudende blessures, maar met steun van zijn vrouw knokte hij zich terug. Nu staat hij met Nieuw-Zeeland op het WK.

Ryan Thomas , de 31-jarige middenvelder uit Nieuw-Zeeland , heeft een bewogen periode achter de rug. Na jarenlang blessureleed overwoog hij serieus om te stoppen met profvoetbal.

De dreun kwam hard nadat hij in de zomer van 2024 transfervrij de overstap maakte van PSV naar PEC Zwolle. Bij zijn nieuwe club leek het noodlot opnieuw toe te slaan. Waar hij bij PSV al kampte met hamstringblessures, kreeg hij bij PEC Zwolle te maken met pijnen in al zijn andere spieren. Het werd een mentale en fysieke beproeving.

Elke dag naar de club gaan zonder te kunnen trainen of spelen, vrat aan hem. In een openhartig gesprek blikt hij terug op die donkere periode.

'Ik was een klootzak, niet richting mijn vrouw en kinderen, maar door niet te praten over wat er in mij omging,' vertelt Thomas. Zijn vrouw Nikky greep uiteindelijk in. Ze zei op een gegeven moment: als ik niet weet wat er speelt, wat voor zin heeft het dan om samen door te gaan? Die woorden vormden een keerpunt.

Thomas besefte dat hij niet alleen zichzelf pijn deed, maar ook zijn familie. Met haar steun zette hij de knop om.

'Ze schudde me wakker. Je moet pas stoppen als het echt niet meer gaat, zei ze. En opeens, binnen een paar weken, viel het kwartje en begon mijn lichaam weer aan de belasting te wennen.

' Het herstel verliep voorspoedig en hij speelde zich in de basis. Nu mag Thomas zich opmaken voor het Wereldkampioenschap voetbal. Hij reist met de Nieuw-Zeelandse selectie naar Qatar, waar ze het in de groepsfase opnemen tegen Iran, Egypte en België. Het is een droom die uitkomt, temeer omdat hij samen met zijn jeugdvriend Chris Wood het toernooi mag spelen.

'In 2010 was ik 15 jaar en volgde ik het WK heel goed. We hadden een poster in de woonkamer waarop ik alle uitslagen bijhield. Nu sta ik er zelf. Ook nog eens samen met Chris, die ik al mijn hele leven ken.

Het is allemaal echt een droom.

' Voor Thomas is het een beloning voor zijn doorzettingsvermogen en de onvoorwaardelijke steun van zijn gezin. De weg naar het WK was lang en zwaar, maar Thomas is vastberaden om te laten zien wat hij kan. Zijn verhaal inspireert niet alleen voetballiefhebbers, maar iedereen die te maken heeft met tegenslag. Met Nikky aan zijn zijde en een herboren lichaam, hoopt hij zijn stempel te drukken op het mondiale podium.

De groep met Iran, Egypte en België is pittig, maar Thomas gelooft in de kracht van het team. Nieuw-Zeeland is de underdog, maar met spelers als Wood en Thomas hebben ze kwaliteit. Het WK van 2026 wordt ongetwijfeld een onvergetelijke ervaring voor de middenvelder, die op het punt stond zijn droom op te geven





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