Valentijn Driessen: Ronald Koeman moet in de spiegel kijken bij Nederlands elftal

Valentijn Driessen, journalist, stelt na het 2-2 gelijkspel tegen Japan dat bondscoach Ronald Koeman de komende dagen in de spiegel moet kijken naar oplossingen bij het Nederlands elftal. Vooral de verdediging oogde zwak.

Volgens Valentijn Driessen moet bondscoach Ronald Koeman de komende dagen in de spiegel kijken op zoek naar oplossingen bij het Nederlands elftal. Dat stelt de journalist na het 2-2 gelijkspel van Oranje tegen Japan .

Vooral de verdediging oogde zwak.

"Ik denk dat Koeman zichzelf te rade moet gaan of dit het elftal en de formatie is om Nederland verder te brengen", begint Driessen in een. "Hij zei na de wedstrijd van wel, maar ik denk toch dat hij daar eens heel goed naar moet gaan kijken. ". Eén van de dingen waar Koeman volgens Driessen naar moet kijken, is de keeperspositie.

"Verbruggen... die mag de tweede goal wel gewoon houden en misschien de eerste ook wel, hoewel die niet goed werd verdedigd Achterin zit het gewoon niet goed. Het zit gewoon niet dicht", stelt de journalist. Dat de verdediging van Oranje achterin fouten maakt, rekent hij vooral één persoon aan.

"We hadden de beste verdediging ter wereld, dat werd overal geroepen, maar ze lieten steekjes vallen. Het moment dat Japan twee keer aanzet, vliegen er twee ballen in. Virgil van Dijk ging ook de fout in bij de tweede goal. Je moet niet naar Jan Paul van Hecke of Micky van de Ven kijken, zij zijn blij dat ze er zijn.

Je moet de grote jongens onder de loep leggen", besluit een kritische Driessen





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