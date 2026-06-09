Valentijn Driessen over Justin Bijlow en WK-deelname

Valentijn Driessen deelt zijn mening over Justin Bijlow en zijn eventuele WK-deelname met het Nederlands elftal. Hij wacht samen met de rest van Oranje in spanning af tot er duidelijkheid is over de fitheid van Bart Verbruggen.

Valentijn Driessen laat weten dat hij niet uit ziet dat Justin Bijlow niet happig is op een WK-deelname met het Nederlands elftal. Hij wacht samen met de rest van Oranje in spanning af tot er duidelijkheid is over de fitheid van Bart Verbruggen .

Laatstgenoemde raakte in het oefenduel met Oezbekistan geblesseerd en moest zich laten vervangen door Mark Flekken. Ronald Koeman mag Bijlow nog oproepen als vervanger. Driessen denkt dat Bijlow misschien niet vrolijk wordt van de lange weken die hij moet doorbrengen als derde keeper. Hij vindt dat het niet leuk is om vijf weken op de bank te zitten.

Ook de premie die Oranje-internationals krijgen bij goede resultaten vindt Driessen niet zo belangrijk. Hij denkt dat de multimiljonairs zoals Bijlow niet warm of koud worden van de 138.000 euro die ze krijgen als ze worden uitgeschakeld in de kwartfinale. Bijlow staat op de reservelijst van Oranje en mag daardoor nog hopen op een uitnodiging voor het WK. Er wordt op korte termijn duidelijkheid verwacht over de fitheid van Verbruggen





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