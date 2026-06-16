Valentijn Driessen is het oneens met de lof voor Brian Brobbey na seizoen bij Sunderland

Journalist Valentijn Driessen bekritiseert de lovende opmerkingen over Brian Brobbey van Sporza en benadrukt dat zijn prestaties in perspectief moeten worden gezien. Hij vergelijkt Brobbey's doelpuntenaantal met dat van Zian Flemming en stelt dat de lof overdreven is.

Brian Brobbey krijgt lovende recensies voor zijn prestaties bij Sunderland , maar de journalist Valentijn Driessen is het daar volkomen oneens met. De Nederlandse media waren al scherp kritisch over Oranje , maar de Belgische zender Sporza ging nog een stap verder.

De Belgen bleken onder de indruk van Brobbey, wat Driessen niets begrijpt.

'Iemand vertelde dat Brobbey een geweldig seizoen had neergezet en dat hij eigenlijk de nieuwe Ruud van Nistelrooij was, als je dat geloofde. Dat is natuurlijk onzin', aldus de kritische commentator. Brobbey eindigde het seizoen als eerste spits bij Sunderland, maar worstelde aan het begin met de aanpassing aan het niveau.

'Brobbey had aan het begin veel moeite (met minder speeltijd, red. ). Dat was ook gedeeltelijk opzettelijk, zodat hij zich zou kunnen wennen aan het Engelse voetbal, Sunderland en de overgang naar Groot-Brittannië.

' Uiteindelijk maakte hij 32 optredens voor Sunderland, met zeven doelpunten. 'Later heeft hij het behoorlijk opgepakt en een aantal doelpunten gemaakt, maar als we het alleen over doelpunten hebben, moeten we ook Zian Flemming bij Burnley noemen',Completeert Driessen zijn betoog. Flemming scoorde twaalf keer voor Burnley in evenveel wedstrijden. De discussie over Brobbey's ontwikkeling komt op een moment dat het Nederlands elftal wordt geanalyseerd, met name na het flinke verlies van Oranje tegen Frankrijk.

Driessen's kritiek past in een bredere scepsis over de selectie en het spel van het nationale team. Sporza, als Belgische omroep, betoogde dat Brobbey's prestaties in England aantoonden dat hij een waardevolle aanvaller was voor Oranje, maar Driessen wijst op de tegenstrijdigheden en de relatieve kwaliteit van zijn cijfers in vergelijking met andere spelers in vergelijkbare competities.

Hij benadrukt dat het doelpuntenaantal van Brobbey niet uitzonderlijk is wanneer je het vergelijkt met Zian Flemming, wat suggereert dat de lof te groot is. De context van deze uitwisseling is de voorbereiding op belangrijke interlands en deEuropese kampioenschappen. Brobbey werd door sommige analisten gezien als een mogelijke oplossing voor de problemen van Oranje in de spits, maar Driessen waarschuwt voor onrealistische verwachtingen.

Hij stelt dat het belangrijk is om de prestaties van Brobbey in perspectief te plaatsen en niet te overdrijven, zelfs niet in de lofbetuigingen van buitenlandse media. Kritiek als die van Driessen is niet nieuw; de Nederlandse voetbalwereld blijft verdeeld over de kwaliteit van de selectie en de vooruitzichten voor het nationale team op hetkomende toernooi





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brian Brobbey Sunderland Valentijn Driessen Nederlands Elftal Ruud Van Nistelrooy Zian Flemming Sporza Oranje Critici

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Valentijn Driessen steekt de loftrompet: 'Hij is op jacht naar wereldfaam'Na het eerste speelweekend van het WK 2026 is Valentijn Driessen uiterst positief over PSV-middenvelder Ismael Saibari. De journalist van De Telegraaf stelt dat de Marokkaan zich internationaal op de kaart zet.

Read more »

Driessen kritisch over houding Nederlands elftal na WK-uitgelopen JapanJournalist Valentijn Driessen uitte zijn ergernis over het interview van Virgil van Dijk na de WK-wedstrijd tussen Nederland en Japan. Hij stelt dat de spelers zich laten leiden door een wij-zij-denken en hun bondscoach na de mond praten. Volgens Driessen gave Van Dijk de schuld aan anderen in plaats van naar zichzelf te kijken, en waarschuwt dat het Nederlands elftal veel werk moet verzetten om verder te komen in het toernooi.

Read more »

Valentijn Driessen: Koeman moet Frenkie de Jong op de bank zetten tegen ZwedenJournalist Valentijn Driessen roept bondscoach Ronald Koeman op om Frenkie de Jong in de volgende WK‑wedstrijd tegen Zweden op de bank te laten zitten. Hij stelt dat het huidige middenveld‑trio van Tijjani Reijnders, De Jong en Ryan Gravenberch niet de gewenste dynamiek oplevert en dat een duidelijk signaal nodig is om de selectie scherp te houden.

Read more »

Valentijn Driessen: Ronald Koeman moet in de spiegel kijken bij Nederlands elftalValentijn Driessen, journalist, stelt na het 2-2 gelijkspel tegen Japan dat bondscoach Ronald Koeman de komende dagen in de spiegel moet kijken naar oplossingen bij het Nederlands elftal. Vooral de verdediging oogde zwak.

Read more »