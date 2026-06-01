Valentijn Driessen hekelt Mikel Arteta na 'draak van een finale'

Valentijn Driessen noemt de Champions League-finale tussen PSG en Arsenal een 'draak van een wedstrijd' en wijst naar trainer Mikel Arteta als de angsthaas die verantwoordelijk is voor het saaie spel.

Valentijn Driessen heeft in zijn column hard uitgehaald naar Arsenal -trainer Mikel Arteta na de Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal . Volgens de journalist was de eindstrijd in Boedapest 'een draak van een wedstrijd' en wijst hij met een beschuldigende vinger naar de Spaanse oefenmeester.

Driessen noemt Arteta een 'angsthaas' die met zijn angstig spelplan de finale heeft verknald. Arsenal kwam al na vijf minuten op voorsprong via Kai Havertz, maar probeerde die voorsprong vervolgens met man en macht over de streep te trekken. PSG drong aan en kreeg in de tweede helft een strafschop, die Ousmane Dembélé benutte. Na verlenging en strafschoppen trok PSG aan het langste eind, waardoor Arsenal opnieuw zonder Champions League-titel bleef.

Driessen is bijzonder kritisch op Arteta, die volgens hem verantwoordelijk is voor het bedroevende spel.

'Als Jurriën Timber aan het eind van zijn carrière geen Champions League heeft gewonnen, moet hij met priemende vinger naar de Spanjaard Mikel Arteta wijzen. Deze angsthaas is als trainer-coach van Arsenal verantwoordelijk voor een draak van een finale tegen Paris Saint-Germain en kreeg daarvoor een passende beloning: het pijnlijk mislopen van de Europese titel na strafschoppen.

' De columnist stelt dat Arteta met zijn defensieve tactiek een geweldige voetbalavond heeft verpest. 'Arteta verknalde met zijn speelplan iets wat een geweldige voetbalavond had moeten worden tussen de twee beste ploegen van Europa. Al mag Arsenal eigenlijk niet onder de twee beste teams worden geschaard als je ziet hoe Bayern München en FC Barcelona zich samen met PSG hebben gemanifesteerd in Europa.

' De finale was een teleurstelling voor de neutrale kijker. Arsenal koos vanaf het begin voor een behoudende speelwijze, met tien man achter de bal en hopend op de counter. PSG had het merendeel van het balbezit, maar creëerde weinig echte kansen tot aan de strafschop. Na de gelijkmaker gooide Arsenal alle principes overboord en werd het een open wedstrijd, maar goals bleven uit.

In de verlenging was het vooral uitkijken naar strafschoppen, waarin PSG koelbloediger was. Driessen concludeert dat Arteta de grootste verliezer is.

'Met dit elftal had Arsenal zoveel meer kunnen laten zien, maar de angst van de trainer heeft de ploeg verlammend gewerkt. Het is een gemiste kans voor Timber, Havertz en de rest van de selectie.

' De kritiek van Driessen wordt breed gedeeld door analisten, die Arteta verwijten dat hij zijn team niet durfde te laten voetballen in een finale. Het is de zoveelste keer dat Arsenal in een belangrijke wedstrijd tekortschiet onder de Spanjaard. Voor PSG is de Champions League-winst een kroon op het werk, maar de finale zal niet de geschiedenisboeken ingaan als een hoogstandje





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Valentijn Driessen Champions League Finale Mikel Arteta Arsenal PSG

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Driessen reageert op ontslag Slot: 'Verrassend, maar één speler was op oorlogspad'Valentijn Driessen is verrast door het plotselinge ontslag van Arne Slot bij Liverpool. De oefenmeester mocht zaterdag het veld ruimen na twee seizoenen op Anfield, iets waar Mohamed Salah een onderdeel in heeft gespeeld volgens de journalist.

Read more »

Valentijn Driessen spot gemiste kans bij Oranje: 'Koeman is geen avonturier...'Valentijn Driessen had Kees Smit of Luciano Valente eerder opgeroepen voor het WK 2026 dan Marten de Roon. Volgens de journalist van De Telegraaf doet bondscoach Ronald Koeman dat niet, omdat de oefenmeester 'geen avonturier' is. De selectie van Wout Weghorst kan Driessen dan wel weer heel goed begrijpen.

Read more »

Valentijn Driessen haalt uit naar Infantino over hoge WK-prijzenJournalist Valentijn Driessen bekritiseert FIFA-president Gianni Infantino scherp vanwege de hoge ticketprijzen op het WK en stelt dat het voetbal vervreemdt van de fans.

Read more »

Driessen ergerde zich kapot tijdens CL-finale: '120 minuten niet om aan te zien'Valentijn Driessen is 'dolblij' dat Arsenal de Champions League-finale niet heeft weten te winnen. De journalist van De Telegraaf stelt dat Arsenal-trainer Mikel Arteta 'zijn verdiende loon' kreeg, en vindt dat Arsenal te defensief voor de dag kwam in de eindstrijd van het miljardenbal.

Read more »