Vaessen woedend na nederlaag: 'Als keeper moet je beschermd worden'

FC Groningen doelman Michael Vaessen laat zijn frustratie over de 3-2 nederlaag tegen Excelsior de vrije loop. Hij hekelt de eerste tegengoal en pleit voor meer bescherming van keepers bij corners en andere hectische situaties.

De frustratie was duidelijk af te lezen op het gezicht van doelman Michael Vaessen van FC Groningen na de teleurstellende 3-2 nederlaag tegen Excelsior . Voor de camera's van ESPN uitte hij zijn teleurstelling over het verlies, ondanks twee keer een voorsprong in de wedstrijd.

Hij erkende wel dat Excelsior een gevaarlijke tegenstander was, met een tactiek gebaseerd op lange ballen en hoge druk.

'Je komt twee keer goed op voorsprong, al moet ik zeggen dat ik Excelsior ook wel dreigend vond. Ze gaven veel lange ballen en zetten hoog druk. Dat is denk ik ook hun spel, op die tweede bal spelen. Wij kwamen niet lekker tot voetballen van achteruit, maar dat hebben we vandaag niet laten zien.

Als je twee keer op voorsprong komt, mag je niet zo verliezen.

' Vaessen benadrukte dat Groningen moeite had om onder de druk van Excelsior uit te spelen en dat ze niet in staat waren om hun eigen spel te ontwikkelen. De doelman was vooral geërgerd door de eerste goal van Excelsior, die hij als onterecht bestempelde. Hij voelde zich duidelijk gehinderd bij het verdedigen van de goal. De specifieke situatie rondom de eerste tegengoal zorgde voor veel discussie.

Vaessen was ervan overtuigd dat hij werd geduwd tijdens het verdedigen, waardoor hij uit balans raakte en niet meer effectief kon reageren.

'Ik hang in de lucht en voel dat ik geduwd word. Dan ben je uit balans en kan je niet meer afzetten. Ik vind het een overtreding, maar ik hoor ook dat het een nieuwe regel is. Ik dacht eerst nog even dat het een arm van een medespeler was, maar ik zie nu dat dit niet zo is.

' De beelden van de wedstrijd boden echter geen eenduidig antwoord op de vraag of de duw daadwerkelijk van een Excelsior-speler kwam, of van Groningen's Marvin Peersman. Vaessen gaf aan dat als de duw van Peersman afkomstig was, het geen overtreding zou zijn. Echter, hij suggereerde dat Peersman mogelijk zelf ook geduwd werd, wat de situatie complexer zou maken. Hij wees ook op een eerdere overtreding, waarbij Rente in zijn rug werd geduwd zonder dat de scheidsrechter daarop reageerde.

Dit gaf hem het gevoel dat er inconsistentie was in de beslissingen van de scheidsrechter. Vaessen voelde zich niet voldoende beschermd door de arbitrage in deze cruciale momenten. Vaessen sloot af met een pleidooi voor meer bescherming van keepers in dergelijke situaties. Hij benadrukte dat keepers vaak omringd zijn door meerdere spelers en daardoor kwetsbaar zijn voor duwen en hinderen.

'Sommigen zullen zeggen dat ik op zo'n moment sterker in mijn schoenen moet staan, maar ik vind dat je als keeper beschermd moet worden in zulke situaties. Er staan veel mensen om je heen en dan krijg je een duw.

' Hij gaf aan dat het moeilijk is om in zo'n hectische omgeving je evenwicht te bewaren en effectief te handelen. De doelman erkende dat het team als geheel niet goed genoeg presteerde en dat ze de controle over de wedstrijd uit handen gaven. Hij hoopte dat het team uit deze nederlaag zou leren en zich zou verbeteren voor de volgende wedstrijd. De nederlaag tegen Excelsior is een harde pil voor Groningen, en Vaessen's frustratie is begrijpelijk gezien de omstandigheden.

De discussie over de eerste tegengoal zal waarschijnlijk nog lang voortduren, maar de doelman benadrukt dat de bescherming van keepers in dergelijke situaties essentieel is





