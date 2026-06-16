Vader van mishandelde meisje in Stadskanaal verliest ouderlijke macht

De kinderrechter heeft de situatie in het gezin besproken en is tot de conclusie gekomen dat de vader niet in staat is om voor het meisje te zorgen. De moeder en haar vriendin zitten de komende drie maanden vast wegens verdachte mishandeling en poging tot doodslag.

Niet alleen de moeder van het mishandelde meisje in Stadskanaal verliest de ouderlijke macht , ook de vader. Dat blijkt uit een beschikking van de rechtbank die is gepubliceerd.

De kinderrechter heeft de situatie in het gezin besproken en is tot de conclusie gekomen dat de vader niet in staat is om voor het meisje te zorgen. Hij zou allerlei signalen met betrekking tot de mishandelingen niet hebben opgepikt en zou niet in staat zijn om voldoende structuur, toezicht en emotionele beschikbaarheid te bieden die aansluiten bij de ontwikkelings- en traumabehoeften van de kinderen.

De moeder en haar vriendin zitten de komende drie maanden vast wegens verdachte mishandeling en poging tot doodslag. Het meisje is zwaar mishandeld en vernederd en is opgesloten in een kelder. De vader zorgt nog wel voor een 14-jarige zoon, maar deze jongen is sterk getraumatiseerd en heeft problemen op school. Hij wil geen contact meer met zijn moeder en is in aanraking geweest met de politie in verband met winkeldiefstal.

Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport heeft de gemeente Stadskanaal bezocht en is in gesprek gegaan met mensen die nauw betrokken zijn bij deze zaak. De wethouder heeft erkend dat het belangrijk is om er met elkaar te zijn en oog te hebben voor elkaar





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Stadskanaal Mishandelde Meisje Ouderlijke Macht Kinderrechter Vader Moeder Vriendin Mishandeling Poging Tot Doodslag

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