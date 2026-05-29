Vader van Mart Hoogkamer weer op vrije voeten

De vader van zanger Mart Hoogkamer is weer op vrije voeten na zijn arrestatie op tweede pinksterdag. Hij werd onder voorwaarden geschorst en zal later voor de rechter verschijnen.

De vader van zanger Mart Hoogkamer (28) is weer op vrije voeten. Hij werd opgepakt op tweede pinksterdag na een klopjacht met een politiehelikopter. Het Openbaar Ministerie laat aan De Telegraaf weten dat hij op een later moment voor de rechter moet verschijnen.

Volgens een woordvoerder van het OM is de vader van Mart onder voorwaarden geschorst. Zijn partner, die tegelijkertijd met hem werd opgepakt, is ook heengezonden.

'Beiden zijn dus weer op vrije voeten. Ze zullen op een later moment voor de rechter komen', aldus de persvoorlichter. Mart senior en zijn partner Natasja werden afgelopen maandag aangehouden op verdenking van bedreiging met een vuurwapen, dan wel een nepwapen. Ze zouden daarmee een vrouw in de Calandstraat in Leiden hebben bedreigd.

Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Bij de arrestatie werd ook een politiehelikopter ingezet. De politie-eenheid Den Haag bevestigde donderdag al de aanhouding van een man en vrouw met een leeftijd die exact overeenkomt met die van Marts vader en Natasja, maar mag vanwege privacy geen namen vrijgeven. Mart liet eerder weten dat het nieuws van de arrestatie bij hem hard is binnengekomen.

'Ik vind het verschrikkelijk. Het is ook mijn naam, maar ik kan er niets aan doen', aldus de zanger in Privé. Mart heeft al langere tijd weinig tot geen contact met zijn vader, die al jaren worstelt met verslavingsproblematiek. In eerdere interviews sprak hij open over een moeilijke familiegeschiedenis en pogingen om zijn vader te helpen.

Mart werd in januari vorig jaar vader van zijn dochter Logan Nová. Hij is gek op haar en vreest nu al het moment dat ze haar ogen laat vallen op een potentiële liefde, aldus de zanger in onderstaande video





