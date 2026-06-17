Vader Noa Lang over WK-selectie: Je voeten moeten spreken

Jeffrey Lang, vader van aanvaller Noa Lang, vindt dat zijn zoon niet altijd de gunfactor heeft bij Oranje. Hij pleit voor meer speletijd als Nederland ver wil komen op hetWK.

De vader van Noa Lang , Jeffrey Lang , heeft uitgesproken van mening dat zijn zoon 'niet altijd de gunfactor heeft bij Oranje '. Hij vertelt dit in een interview.

Ondanks deze observatie benadrukt Jeffrey Lang dat zijn zoon, de aanvaller van Napoli, meer speeltijd moet krijgen als Nederland een kans wil maken om ver te komen op hetWK. In de eerste groepswedstrijd tegen Japan (2-2) kwam Noa Lang geen minuut aan de beurt, en in de officiële oefeninterlands tegen Oezbekistan en Algerije bleef hij eveneens op de bank zitten als een van de weinigen die niet werden ingezet.

Jeffrey Lang is ervan overtuigd dat zijn zoon minstens net zo goed is als de jongens die nu zijn positie innemen. Hij wijst erop dat Noa op meerdere posities kan spelen, maar dat hij 'niet altijd de gunfactor van bepaalde mensen' heeft bij het Nederlands elftal. Hij verklaart: 'Omdat hij natuurlijk een apart jongetje is, maar dat geeft ook niet hoor. Ik zeg altijd: je voeten laten spreken.

' Ondanks deze ongewisse situatie hoopt de vader dat Oranje ver komt op hetWK. Hij erkent dat er betere ploegen zijn, maar hij gelooft dat Nederland de groepsfase kan doorstaan en daarna 'gekke dingen' kan doen. Zijn heldere advies aan bondscoach Ronald Koeman is dat meer speeltijd voor Noa de kans op succes vergroot. Hij zegt: 'Hopelijk speelt Noa veel, want dan hebben ze wel kans.

' Het interview benadrukt dus de spanning tussen een spelers kwaliteiten en de selectiebeslissingen van de bondscoach, en de hoop van de vader dat zijn zoon toch nog een cruciale rol zal spelen in het Nederlands WK-avontuur





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