Vader Jeffrey Lang Realistisch Over Speeltijd Zoon Noa Bij WK

Jeffrey Lang, vader van Noa Lang, spreekt in een interview over de realistische kansen op speeltijd voor zijn zoon tijdens het WK met het Nederlands elftal. Hij benadrukt het belang van trainingen en concurrentie, met name met Cody Gakpo. Na het WK keert Lang terug naar Napoli, waar een nieuwe trainer mogelijk nieuwe kansen biedt.

Noa Lang zal het Nederlands elftal begeleiden naar het Wereldkampioenschap voetbal, samen met zijn vader Jeffrey Lang . Desondanks blijft de vader Realistisch ten aanzien van de speelminuten die zijn zoon mogelijk zal krijgen.

In een interview met Het Parool legt Jeffrey Lang uit dat de basis voor selectie en speeltijd ligt in de trainingen. Hij benadrukt dat Noa zijn kansen moet grijpen wanneer deze zich voordoen, maar ook dat de concurrentie binnen het Nederlands elftal groot is. Jeffrey Lang wijst met name naar Cody Gakpo, die al langere tijd een vaste waarde is in de selectie.

"Zolang Cody het goed doet, moet Noa netjes wachten op zijn beurt en het laten zien op de trainingen. En dan de kans grijpen als je hem krijgt, en zeker de concurrentie niet uit de weg gaan", aldus de vader. Na het WK keert Noa Lang terug naar Napoli, na een uitleenbeurt bij Galatasaray. Zijn periode bij Napoli onder trainer Antonio Conte was weinig speelminuten, maar Conte is inmiddels vertrokken.

Jeffrey Lang geeft aan dat zijn zoon gemotiveerd is om in Napels te slagen.

"Hij wil daar slagen. Uiteindelijk moet je je voeten laten spreken, dus Noa moet het zelf doen.

" De komst van een nieuwe trainer in Napels biedt mogelijk nieuwe kansen, maar de realiteit blijft dat Noa Lang zijn plaats moet verdedigen en moet bewijzen dat hij speelminuten verdient. De verwachtingen zijn realistisch, maar de steun van zijn vader is onvoorwaardelijk





