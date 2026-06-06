Vader dreigt met middeleeuws verhoor tijdens psychose na drugsgebruik

Een man uit Goeree-Overflakkee raakte door drugsgebruik in een psychose en bedreigde zijn vrouw met geweld. De rechtspraak behandelt het geval waarbij hij zijn gezin in angst bracht en tot behandeling overging.

Door overmatig drugsgebruik raakte Arend in een psychotische staat. Hij verkeerde in de waan dat zijn vrouw een affaire had met een collega en bedreigde haar met een middeleeuws verhoor om de vermeende waarheid te ontdekken.

Deze intieme familiereactie speelde af op de publieke tribune van een rechtbank in Dordrecht, waar zijn tienerdochter aanwezig was. Het zaakje begon begin februari, toen de dochter zag dat haar vader met een kniptang tegenover haar moeder stond in hun huis op Goeree-Overflakkee. Hij verdacht haar van ontrouw en kondigde aan dat hij, nadat de kinderen naar bed zouden zijn, haar vingers zou afknippen.

Zijn bedreigingen gingen verder: hij zou een zaag in haar been zetten, een graf op het kerkhof voor haar reserveren en uiteindelijk een pistool gaan halen om haar en de collega neer te schieten. De tienerdochter, een slank meisje met een paardenstaart in spijkerbroek en wit T-shirt, werd tijdens de zitting gesteund door haar moeder en buren die eveneens onder zijn gedrag hadden geleden.

De moeder, een sterke vrouw in een babyblauwe top, vertelde de officier van justitie dat ze een gebiedsverbod voor het hele eiland wil, zodat haar exgezin met rust wordt gelaten. Een schadevergoeding van Arend wilde ze niet. Arend, een gespierde man met donker kort haar en een strakke kaaklijn, verschijnt in een sportjack en vale spijkerbroek. Hij woont niet meer bij zijn gezin, maar in een kliniek, nadat de politie hem begin februari uit huis haalde.

Na zes dagen in een politiecel werd hij gedwongen opgenomen. Inmiddels is hij vrijwillig in behandeling, van de drugs af en neemt hij medicatie. De rechter prijst zijn bereidheid om aan zichzelf te werken, maar uitte afschuw over de feiten.

"Het is niet mis waarvan u wordt beschuldigd", zei ze. Arend erkende dat hij tijdens zijn psychose gewelddadige bedreigingen uitte, zoals "als je blijft liegen, trek ik je kop eraf" en "ik ga één voor één je haren uittrekken, tot je kaal bent". Hij schaamde zich dat hij het veilige thuis verstoorde.

"Ik was een nare man geworden. Ik had te veel hooi op mijn vork en gebruikte cannabis. Daardoor kwam ik in een psychose terecht en is het helemaal uit de hand gelopen. Ik heb heftige woorden gebruikt.

En ik betreur het dat de kinderen daarbij waren", vertelde hij. Hij heeft momenteel geen contact meer met zijn gezin, wat hem zeer spijtig is.

"Ik was altijd een goede vader. Totdat ik in die psychose raakte", aldus Arend. De rechter confronteerde hem met een rapport van de reclassering dat aanvoerde dat hij dacht dat hij Jezus was en al langer psychotisch gedrag vertoonde. Zijn vrouw had altijd ontkend vreemd te zijn gegaan.

De officier van justitie, die later een strafeis zal formuleren, vroeg aan de vrouw hoe ze de toekomst inziet. Haar antwoord was een gebiedsverbod voor Arend. Volgens de officier is er voldoende bewijs voor veroordeling, ook omdat Arend de feiten heeft bekend, inclusief de dreiging met een "middeleeuws verhoor". Zijn drugsgebruik is een verklaring, maar geen volledige verontschuldiging, omdat het zijn eigen keuze was.

Zij eist een voorwaardelijke celstraf van 21 dagen met een proeftijd van twee jaar en continue behandeling van zijn psychische problemen. Arends advocaat vindt die eis veel te streng en pleit voor een taakstraf, zodat zijn cliënt iets terug kan doen voor de samenleving.

"Dan doet mijn cliënt ook iets terug voor de maatschappij. Ik denk: als hij van de cannabis afblijft, komt het helemaal goed met hem.

" De advocaat zei dat Arend zich realiseert dat zijn kinderen heel erg geschrokken zijn en dat hij graag weer contact wil, maar hun grenzen respecteert. Arend herhaalde in zijn laatste woord: "Ik heb ontzettend veel spijt. Ik zal dit nooit meer zo doen. Ik wilde mijn gezin geen pijn doen. Een taakstraf vind ik goed. Dan kan ik inderdaad iets terugdoen.





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