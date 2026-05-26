UWV: Tienduizenden euro's terugbetalen als je je opleiding niet afmaakt

Tienduizenden euro's terugbetalen als je je opleiding niet afmaakt. Dat is op dit moment de werkelijkheid als je de opleiding tot verzekeringsarts bij het UWV voortijdig beëindigt.

Dit is ook vastgelegd in de opleidingsovereenkomst die artsen in opleiding (aio's) moeten tekenen. Wij denken dat deze terugbetalingsregeling zo snel mogelijk afgeschaft moet worden, reageert Mirko Bal van de vakbond en beroepsvereniging NOVAG. De opleiding tot verzekeringsarts is 4 jaar en daarna moet je volgens het contract nog 2 jaar bij UWV blijven werken. Stop je eerder, dan moet je dus een deel terugbetalen.

Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat dit niet alleen een papieren werkelijkheid is, maar dat het UWV daadwerkelijk overgaat tot inning van (een deel van) de studiekosten. Zowel NOVAG, verzekeraar VVAA die rechtsbijstand verleent, als bronnen binnen het UWV bevestigen dat er meerdere voortijdig vertrokken artsen in opleiding een rekening van het UWV hebben gekregen. Dat bedrag kan oplopen tot maximaal 70.000 euro.

Tweede Kamerleden Mariëtte Patijn van PRO en Don Ceder van ChristenUnie pleiten voor het afschaffen van deze regeling, zij willen dat minister Vijlbrief in actie komt. Dit contract kan een factor zijn waardoor mensen zich toch onveilig voelen en dat er geen prettige werksfeer is, zegt Mirko Bal van NOVAG. Over die problemen is er een maand geleden gesproken. Amsterdamse verzekeringsartsen in opleiding spraken zich hard uit over het UWV.

Ze beschreven een angstcultuur, klaagden over te weinig begeleiding en dat ze opdraaiden voor het wegwerken van de lange wachttijden. Uiteindelijk denk ik dat heel veel mensen met tegenzin hier werken. Ze zitten die 2 jaar na hun opleiding uit en gaan vervolgens weg. Ze had nooit begrepen dat ze een boete zou moeten betalen als ze vroegtijdig zou stoppen met de opleiding.

In haar enthousiasme had ze het contract getekend. Het wordt ook wel voorgelegd met even tekenen bij het kruisje, want dat is nodig om te starten. Met de wetenschap van nu, denk ik: ik had me veel beter moeten inlezen. Ze kent twee andere collega's die in hetzelfde schuitje zitten.

Haar rechtsbijstandsverzekering is inmiddels met haar zaak bezig. De terugbetalingsclausule is volgens Suus, en ook Mirko Bal van de NOVAG, niet de manier om medewerkers langer aan het UWV te binden. Iets wat broodnodig is, want het UWV kampt met een groot tekort aan verzekeringsartsen. Bal: In dat geval zou ik zeggen, wees een goed werkgever.

Zorg ervoor dat er een prettige en veilige werkomgeving gecreëerd wordt. Ik denk niet dat je mensen behoudt op een werkplek als je ze een boete van vele tienduizenden euro's boven het hoofd hangt. Je zou inmiddels wel kunnen zeggen dat het een soort wurgcontract is, gaat hij verder. Daarnaast zien we eigenlijk ook dat dat misschien wel het tegenovergestelde effect heeft in de zin van dat artsen ondanks de terugbetalingsregeling toch weggaan bij UWV.

Ook ziet hij op dit moment vooral dat heel veel jonge artsen aan het twijfelen zijn of ze de opleiding überhaupt moeten gaan doen





