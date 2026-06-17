Utrecht overschrijdt Noord-Holland in gemiddelde WOZ-waarde

De provincie Utrecht heeft de eerste keer de gemiddelde WOZ-waarde van een woning overtroffen die van Noord-Holland, volgens een nieuw CBS-rapport.

Op 24 april rapporteerde het CBS dat de gemiddelde WOZ-waarde van een woning in de provincie Utrecht lijdt voor die van Noord-Holland . Het is de eerste keer sinds het begin van de meer dan twintigjarige eigendomingstatistiek dat Utrecht boven Noord-Holland uitkomt.

Waar de gemiddelde waarde in Utrecht een koers bereikt van 534.000 euro, ligt die in Noord-Holland dan op 526.000 euro. Een verschil van acht duizend euro, een significante stap die de dynamiek van de regionale woningmarkt nog eens bevestigt. De WOZ-waarde is de door het CBS berekende marktwaarde die gebruikt wordt bij het bepalen van diverse belastingen, zoals de inkomstenbelasting, onroerendzaakbelasting en waterschapheffing.

In het landelijk gemiddelde ligt de waarde op 439.000 euro, een stijging van 10,3 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit stijgt het algemene sentiment dat woningprijzen stabiel maar zich reddend zijn. Binnen Nederland zijn er grote variaties: de laagste gemiddelde waarde is te vinden in Heerlen met 238.000 euro, terwijl de hoogste zich bevindt in Laren, waar de waarde 993.000 euro bedraagt.

De grootste procentuele stijging wordt waargenomen in het Groningse Pekela, waar de waarde met 19,2 procent toeneemt, terwijl Texel slechts 2,5 procent toeneemt, hetgeen een indicatie geeft van regionale economische concentratie. De overheid gebruikt de WOZ-waarde als basis om de hoogte van lokale belastingen te bepalen. Factoren als sloop, nieuwbouw en veranderingen in de woningvoorraad kunnen een aanzienlijk effect hebben op de gemiddelde WOZ-waarde.

Als de gemiddelde waarde stijgt, stijgt ook de belastingdruk voor huiseigenaren, terwijl een daling conversie van de residentie voor de gemeenschap. In Utrecht wordt de trend consequent ten gunst van een hogere vastgoedwaarde, waardoor beleidsmakers moeten nadenken over de balans tussen woningbeschikbaarheid en fiscale lasten. Het overschrijden van Noord-Holland benadrukt de noodzaak om regelgeving te herzien om marktvalentie beter te reguleren en om zorgen over huizen en verzet te temperen.

Daarnaast speelt de grensoverschrijdende vraag vanuit buiten de provincie een cruciale rol. Veel mensen kiezen voor Utrecht vanwege de nabijheid van een spoortijd en de aantrekkingskracht van stedelijke voorzieningen, wat leidt tot een constante druk op de vraag naar woningen en de daaropvolgende waardestijging. Het CBS geeft ook aan dat de aantal nieuwe bouwprojecten in Utrecht de afgelopen jaren is gestegen, met een jaarlijkse toevoeging van ongeveer 140 nieuwe woningen. Tegelijkertijd hebben bezuinigingen op overheden de stroom door vergunningen vertraging.

De combinatie van vraag en beperkte aanbod maakt dat de huurmarkt in de afgelopen drie jaar gemiddeld 8 procent is toegenomen. Beleidsmakers moeten reageren door het investeren in sociale huizenbouw en het verlagen van bouwbeperkingen om de groei in de woningmarkt te stabiliseren.





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WOZ-Waarde Utrecht Noord-Holland CBS Woningmarkt

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