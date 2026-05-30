Utrecht Marathon: Roads Closed, Extra Drudge, New Route

The Utrecht Marathon, with thousands of runners participating in the 10km, half marathon, and full marathon, will take place tomorrow. Due to the large number of participants, roads will be closed in various parts of the city and surrounding areas. Additionally, there will be extra traffic around the Utrecht Science Park. The route has remained unchanged from last year. The full marathon participants will run a single loop of 42.195km, instead of two loops of approximately 21km. The race starts at the Utrecht Science Park, then proceeds via the Galgenwaard Stadium towards Houten, passing the Rietplas and two train stations. After crossing the Amsterdam-Rhine Canal, the runners return to Utrecht. They will enter the city again at Lunetten and then head towards the city center. The route also passes under the Domtoren. Finally, the runners will return to the finish at the Utrecht Science Park.

Morgen staat Utrecht in het teken van de Utrecht Marathon . Duizenden hardlopers doen mee aan de 10 kilometer, halve marathon of hele marathon. Daardoor zijn in grote delen van de stad en omgeving wegen afgesloten.

Ook rond het Utrecht Science Park wordt extra drukte verwacht. Daarop is per wijk en straat te zien wanneer het lopers langskomen en welke wegen tijdelijk dicht zijn. De marathon kreeg vorig jaar een nieuw parcours. Dat blijft dit jaar ongewijzigd.

Deelnemers aan de hele marathon lopen daardoor opnieuw één ronde van 42 kilometer en 195 meter, in plaats van twee rondes van ruim 21 kilometer. De route begint bij het Utrecht Science Park. Daarna lopen deelnemers via stadion Galgenwaard richting Houten. Daar passeren ze onder meer de Rietplas en twee treinstations.

Via het Amsterdam-Rijnkanaal keren de lopers terug naar Utrecht. Bij Lunetten komen ze de stad weer binnen, waarna het parcours richting de binnenstad gaat. De route loopt ook onder de Domtoren door. Daarna gaan de deelnemers via het Wilhelminapark terug richting de finish op het Utrecht Science Park.

De marathonlopers starten om 10.30 uur met rennen. Eerder die ochtend worden de halve marathon (start 9.00 uur) en tien kilometer afgewerkt (start 8.30 uur). De finish van de marathon wordt in de middag verwacht. Door het evenement gelden op meerdere plekken verkeersmaatregelen.

Langs het parcours worden wegen tijdelijk afgesloten en zijn sommige straten minder goed bereikbaar. De organisatie adviseert deelnemers, bezoekers en bewoners om hun reis vooraf goed te plannen. Het Utrecht Science Park is zondag afgesloten voor regulier autoverkeer van deelnemers en toeschouwers. Daarom adviseert de organisatie om zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer te reizen.

Tussen Utrecht Centraal en het Utrecht Science Park rijden extra trams. Bezoekers kunnen uitstappen bij halte Heidelberglaan, op loopafstand van de start en finish. Wie met de fiets komt, kan gebruikmaken van gratis fietsenstallingen rond het evenemententerrein. Voor automobilisten zijn speciale parkeerterreinen beschikbaar.

Daarvoor is wel een parkeerticket nodig. Ook voor toeschouwers langs het parcours gelden adviezen. De organisatie vraagt bezoekers om aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen en achter de hekken te blijven staan. Niet overal langs de route kan worden overgestoken





