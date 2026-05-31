Utrecht Marathon morgen: wegen afgesloten en verkeersmaatregelen

Morgen staat Utrecht in het teken van de Utrecht Marathon met duizenden deelnemers. Lees hier alles over het parcours, starttijden en de verkeersimpact.

Morgen vindt de Utrecht Marathon plaats, een groot sportevenement waar duizenden deelnemers meedoen aan races van 10 kilometer, een halve marathon of de volledige marathon van 42 kilometer en 195 meter.

Vanwege de evenementen zijn er in grote delen van Utrecht en de omliggende gebieden wegen afgesloten, met name rond het Utrecht Science Park waar ook extra drukte ontstaat. Het parcours, dat vorig jaar is gewijzigd en dit jaar ongewijzigd blijft, begint bij het Utrecht Science Park, loopt via het Galgenwaardstadion naar Houten, langs de Rietplas en twee treinstations, terug over het Amsterdam-Rijnkanaal, via Lunetten de stad in, onder de Domtoren door, door het Wilhelminapark en ten slotte terug naar de finish bij het Science Park.

De starttijden zijn: 10 kilogram om 8.30 uur, halve marathon om 9.00 uur en de volledige marathon om 10.30 uur, waarbij de finish van de marathon in de middag wordt verwacht. Vanwege de sluitingen adviseert de organisatie om met het openbaar vervoer of de fiets te reizen. Er rijden extra trams tussen Utrecht Centraal en het Science Park, en bezoekers kunnen uitstappen bij halte Heidelberglaan. Voor fietsers zijn er gratis fietsenstallingen en voor automobilisten gespecialiseerde parkeerterreinen, mits een parkeerticket.

Ook langs het parcours gelden regels: volg de aanwijzingen van verkeersregelaars, blijf achter de barrières en let op dat niet overal kan worden overgestoken





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Utrecht Marathon Verkeersmaatregelen Parcours Starttijden Utrecht Science Park

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Utrecht Marathon: Roads Closed, Extra Drudge, New RouteThe Utrecht Marathon, with thousands of runners participating in the 10km, half marathon, and full marathon, will take place tomorrow. Due to the large number of participants, roads will be closed in various parts of the city and surrounding areas. Additionally, there will be extra traffic around the Utrecht Science Park. The route has remained unchanged from last year. The full marathon participants will run a single loop of 42.195km, instead of two loops of approximately 21km. The race starts at the Utrecht Science Park, then proceeds via the Galgenwaard Stadium towards Houten, passing the Rietplas and two train stations. After crossing the Amsterdam-Rhine Canal, the runners return to Utrecht. They will enter the city again at Lunetten and then head towards the city center. The route also passes under the Domtoren. Finally, the runners will return to the finish at the Utrecht Science Park.

Read more »

Pacers Stijn en Wilco slepen lopers door Utrechtse marathon: 'Je bent hun houvast'Morgen lopen tijdens de Utrecht Marathon niet alleen duizenden deelnemers mee, maar ook tientallen pacers die hardlopers in een strak tempo naar hun gewenste eindtijd begeleiden.

Read more »

60 marathons gelopen: Bert uit Houten deelt ultieme tips voor Utrecht MarathonBert Knol (60) uit Houten heeft 60 marathons gelopen, evenveel als zijn leeftijd. Hij geeft last-minute tips voor de Utrecht Marathon en vertelt over zijn passie, voorbereiding en de unieke sfeer van het evenement in Houten.

Read more »

Wegen afgesloten en stad slecht bereikbaar: dit zijn de gevolgen van de Amersfoortse MarathonNet als in Utrecht is ook in Amersfoort morgen een marathon. Dat heeft ook gevolgen voor het verkeer, in de stad zijn meerdere afzettingen.

Read more »