Utrecht Marathon: duizenden lopers, wegen afgesloten en reisadviezen

De Utrecht Marathon vindt vandaag plaats met duizenden deelnemers aan 10 km, halve en hele marathon. Wegen in de stad en omgeving zijn afgesloten. Parcours onveranderd. Reisadviezen: kom met fiets of OV, gebruik parkeertickets. Toeschouwers worden verzocht instructies op te volgen.

Vandaag staat Utrecht volledig in het teken van de Utrecht Marathon , een van de grootste loopevenementen van Nederland. Duizenden hardlopers uit binnen- en buitenland nemen deel aan de verschillende afstanden: 10 kilometer, halve marathon of de volledige marathon van 42,195 kilometer.

Het evenement zorgt voor een feestelijke sfeer in de stad, maar ook voor nodige verkeersoverlast. In grote delen van Utrecht en omliggende gebieden zijn wegen afgesloten voor autoverkeer. Met name rond het Utrecht Science Park, de start- en finishlocatie, wordt extra drukte verwacht. De organisatie heeft een speciale website opgezet waar bewoners en bezoekers per wijk en straat kunnen zien wanneer de lopers langskomen en welke wegen tijdelijk dicht zijn.

Dit helpt om de overlast te beperken en de doorstroming voor hulpdiensten te waarborgen. Het parcours van de marathon is dit jaar ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar, toen het een grote wijziging onderging. Deelnemers aan de hele marathon lopen één ronde van 42 kilometer en 195 meter, in plaats van de eerdere twee rondes van ruim 21 kilometer. De route start bij het Utrecht Science Park en voert de lopers vervolgens langs stadion Galgenwaard richting Houten.

In Houten passeren ze onder meer de Rietplas en twee treinstations. Via het Amsterdam-Rijnkanaal keren de lopers terug naar Utrecht. Bij Lunetten komen ze de stad weer binnen, waarna het parcours richting de binnenstad gaat. De route loopt ook onder de iconische Domtoren door, wat een bijzonder moment is voor de deelnemers.

Daarna gaan ze via het Wilhelminapark terug naar de finish op het Utrecht Science Park. De marathonlopers starten om 10.30 uur met rennen. Eerder die ochtend worden de halve marathon (start 9.00 uur) en de tien kilometer (start 8.30 uur) afgewerkt. De finish van de marathon wordt in de middag verwacht, rond 14.00 uur voor de snelste lopers.

Door het evenement gelden op meerdere plekken verkeersmaatregelen. Langs het parcours worden wegen tijdelijk afgesloten en sommige straten zijn minder goed bereikbaar. De organisatie adviseert deelnemers, bezoekers en bewoners om hun reis vooraf goed te plannen. Het Utrecht Science Park is zondag afgesloten voor regulier autoverkeer, alleen deelnemers en personeel mogen er met een speciale pas bij.

Daarom wordt geadviseerd om zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer te reizen. Tussen Utrecht Centraal en het Utrecht Science Park rijden extra trams. Bezoekers kunnen uitstappen bij halte Heidelberglaan, op loopafstand van de start en finish. Wie met de fiets komt, kan gebruikmaken van gratis fietsenstallingen rond het evenemententerrein.

Voor automobilisten zijn speciale parkeerterreinen beschikbaar, maar daarvoor is wel een parkeerticket nodig dat vooraf gereserveerd moet worden. Ook voor toeschouwers langs het parcours gelden adviezen: volg aanwijzingen van verkeersregelaars op, blijf achter de hekken, en wees ervan bewust dat niet overal langs de route kan worden overgestoken. Het belooft een sportieve en sfeervolle dag te worden, maar goede voorbereiding is essentieel om teleurstellingen te voorkomen





