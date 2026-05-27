Utrecht leidt met recordaantal woningen boven één miljoen euro

De provincie Utrecht leidt de Nederlandse woningmarkt met het hoogste aantal miljoenenwoningen.

De provincie Utrecht leidt de Nederlandse woningmarkt met het hoogste aantal miljoenenwoningen. Het jaarverslag van woningdatabedrijf Calcasa laat zien dat het aantal woningen met een marktwaarde boven de één miljoen euro in de provincie in één jaar tijd met bijna twintig procent is gegroeid, waardoor er nu ruim 43.000 dure woningen zijn.

Dat is meer dan in elke andere regio van het land. De groei is vooral geconcentreerd in een aantal gemeenten. In het dorp Bosch en Duin, onderdeel van de gemeente Zeist, is maar liefst 91 procent van alle koopwoningen al meer dan een miljoen euro waard.

Ook de stad Utrecht heeft een flinke toename doorgemaakt: in het afgelopen jaar werden ongeveer 1.600 miljoenwoningen toegevoegd, waardoor de gemeente nu zo'n 8.600 woningen boven de miljoen euro telt, alleen nog overtroffen door Amsterdam en Den Haag. In Amersfoort steeg het aantal van 3.100 naar 3.800, en ook gemeenten als De Bilt, Vinkeveen en Utrechtse Heuvelrug rekenen een relatief groot aandeel dure koopwoningen. De geografische spreiding van de prijzige woningen gaat steeds verder de traditionele villawijken verlaten.

Waar voorheen vooral vrijstaande villa's het merendeel van de miljoenenmarkt uitmaakten, zien we nu een groeiend aandeel van rijtjeshuizen, hoekwoningen en appartementen die de grens van één miljoen euro overschrijden. Het Lyceumkwartier in Zeist behoort tot de buurten met de meeste miljoenenwoningen van Nederland, en zelfs Bilthoven-Noord telt opvallend veel dure objecten. Een van de duurste straten van het land - de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen - heeft een gemiddelde woningwaarde van bijna 2,5 miljoen euro.

In Utrecht staat de omgeving van Park Oog in de stad eveneens hoog aangeschreven in de landelijke ranglijst van dure locaties. Landelijk telt Nederland momenteel meer dan 273.000 woningen met een waarde boven de miljoen euro, een stijging van bijna 50.000 ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat betekent dat ongeveer één op de zestien koopwoningen nu meer dan één miljoen euro waard is.

De gemiddelde prijs van een miljoenenwoning in de provincie Utrecht bedraagt bijna 1,4 miljoen euro, een groei van ruim acht procent binnen een jaar. De handel in deze prijsklasse aantrekt eveneens: in de regio Utrecht werden het afgelopen jaar meer dan 1.200 miljoenenwoningen verkocht, wat neerkomt op een toename van meer dan een derde ten opzichte van een jaar eerder.

Deze cijfers onderstrepen de voortdurende druk op de woningmarkt en suggereren dat de grens tussen luxe en reguliere koopwoningen steeds meer vervaagt





