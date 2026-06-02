Utrecht gaat vlag hijsen op Keti Koti en herdenkt slavernijverleden

De provincie Utrecht zal voortaan op 1 juli de vlag hijsen voor Keti Koti en op 30 juni halfstok ter nagedachtenis aan slachtoffers van slavernij. Deze beslissing volgt op excuses in 2023 en een Universiteit Utrecht-onderzoek naar indirecte betrokkenheid via de West-Indische Compagnie. Andere provincies doen hetzelfde.

De provincie Utrecht zal vanaf nu op 1 juli de vlag hijsen ter gelegenheid van Keti Koti , de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd.

Daarnaast zal de provincievlag op 30 juni halfstok komen te hangen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het slavernijverleden. In 2023 bood de commissaris van de koning namens het provinciebestuur al officiële excuses aan voor de betrokkenheid van de provincie Utrecht bij het slavernijverleden. Sinds die excuses stelt de provincie zich ten doel het bewustzijn rond haar koloniale geschiedenis te vergroten.

Hierbij宦 een vertegenwoordiging van het bestuur jaarlijks naar de herdenkingen in Utrecht en Amersfoort op 30 juni en legt daar een krans neer. Vorige week presenteerde de Universiteit Utrecht een onderzoeksrapport over de exacte rol van de provincie in het slavernijverleden. Uit dat onderzoek blijkt dat de Staten van Utrecht, de voorganger van de huidige provincie, in de 17e en 18e eeuw indirect betrokken was, met name via de West-Indische Compagnie (WIC).

Deze nieuwe maatregelen sluiten aan bij een bredere beweging waarbij provincies in Nederland actie nemen ter nagedachtenis aan de slavernij. Vandaag maakte ook de provincie Noord-Holland bekend de vlag op Keti Koti te gaan hijsen. Vorige week nammen de provincies Groningen, Zeeland en Drenthe al soortgelijke besluiten. Noord-Holland ging als eerste in juli 2022 officieel excuses aan voor zijn aandeel in de slavernij, gevolgd door Zuid-Holland, Overijssel en Utrecht.

De overige provincies hebben nog geen formele excuses aangeboden; sommige wachten tot onderzoek naar hun historische betrokkenheid is afgerond, anderen vinden de landelijke excuses van het kabinet uit eind 2022 voldoende. De geschiedenis van de slavernij in de Nederlandse koloniën kreeg recent meer aandacht. Nederland schafte de slavernij formeel af op 1 juli 1863, waarmee ongeveer 45.000 mensen in de Caribische koloniën vrij werden.

Echte vrijheid was dat niet meteen: tot slaaf gemaakten moesten nog tien jaarlang verplicht doorwerken voor hun voormalige eigenaren om de economie draaiend te houden. De term Keti Koti betekent 'ketenen gebroken' en verwijst naar deze bevrijding. Hoewel het geen officiële feestdag is, wordt er al jaren overheidsdiscussie gevoerd over het erkennen van deze dag op nationaal niveau.

De recente stappen van provincies zoals Utrecht geven aan dat de verwerking van dit gedeelde verleden voortduurt en steeds meer regionale conscientisering bevordert





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Keti Koti Slavernij Utrecht Provincie Excuses West-Indische Compagnie Herdenking Halfstok

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