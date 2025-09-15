Utrecht door Groningen naar eerste thuisnederlaag

FC Utrecht verliest zondag voor het eerst thuisUDES op het seizoen. Groningen treft de homestrike met een 0-1 nederlaag.

FC Utrecht wist zondag de eerste thuisnederlaag van het seizoen te incasseren. De ploeg van trainer Ron Jans verloor met 0-1 van FC Groningen. Marco Rente maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Utrecht moet het nog steeds zonder de langdurig geblesseerde topscorer Victor Jensen stellen. Ook Sebastien Haller begon de wedstrijd op de bank. Groningen moest net zoals Utrecht de gehele wedstrijd ontbreken van hun eigen topscorer.

De IJslander Brynjólfur Willumsson had een sterke start aan het seizoen, maar liep een blessure op waardoor hij niet kon meespelen in de Galgenwaard. \In de eerste helft was het vooral FC Groningen die de meeste kansen creëerde. Utrecht beperkte zich voornamelijk tot gevaarlijke gelegenheden vanuit standaardsituaties of voorzetten van Souffian El Karouani. Younes Taha was regelmatig gevaarlijk voor Groningen, maar een doelpunt viel er in het eerste bedrijf nog niet. Na rust kwam Utrecht beter in de wedstrijd, maar de grootste kansen waren wederom voor Groningen. Taha kreeg een enorme kans, maar mistte de bal volledig. Vervolgens lukte het Groningen wel om te scoren via Rente. De treffer van de Duitser werd eerst afgekeurd, maar na een lange VAR-check besloot scheidsrechter Marc Nagtegaal om de goal toch te laten tellen. In de slotfase had Utrecht geluk niet aan hun kant, want een treffer van Haller werd geannuleerd. \Utrecht leidt daarmee de eerste puntenverlies van het seizoen en verliest Feyenoord en PSV voorlopig uit het oog in de strijd om de koppositie. Groningen komt juist op negen punten en staat nu gelijk met Utrecht, NEC en Sparta





