De Verenigde Staten openden het WK 2026 met een overtuigende overwinning op Paraguay, terwijl FIFA-baas Infantino voor controverse zorgde met grappen over Italië.

Het wereldkampioenschap voetbal 2026 is op spectaculaire wijze van start gegaan, waarbij de Verenigde Staten direct een krachtig statement hebben afgelegd tegen Paraguay . In een sfeer van ongekende euforie in Los Angeles lieten de Amerikanen zien dat zij niet alleen gastland zijn, maar ook een serieuze kanshebber in het toernooi.

De wedstrijd begon met een hoge intensiteit, waarbij de Amerikaanse selectie vanaf de eerste fluitstoon het initiatief nam. Een vroege goal, voortgekomen uit een actie van Pulisic en een ongelukkige eigen goal van de Paraguayaanse speler Bobadilla, zette direct de toon voor de rest van de eerste helft. De Verenigde Staten speelden met een frisheid en energie die de tegenstander volledig uit het spel speelden.

Vooral de combinaties over de flanken waren razendsnel, waarbij de Paraguyaanse verdediging vaak geen antwoord had op de dynamiek van de Amerikaanse aanvallers. De tactische discipline van de VS was opvallend, waarbij ze afwisselden tussen het temporiseren van het spel en plotselinge versnellingen die de tegenstander in verwarring brachten. De absolute ster van de wedstrijd tot nu toe is Folarin Balogun. De spits van AS Monaco toonde zijn klasse door herhaaldelijk te scoren.

Zijn derde doelpunt was een meesterwerk van positionering en afwerking; na een sterke loopactie waarbij hij twee verdedigers uitschakelde, plaatste hij de bal met precisie in de kruising van het doel. De samenwerking tussen Pulisic en Balogun was cruciaal, waarbij Pulisic zijn mandekkers consequent uitspeelde en voor cruciale kansen zorgde. Hoewel een van de doelpunten aanvankelijk werd gevierd, greep de scheidsrechter in vanwege buitenspel, wat een kortstondig moment van spanning veroorzaakte in het stadion.

Ondanks dit incident bleven de Amerikanen dominant. Paraguay probeerde weliswaar terug te vechten, met onder andere pogingen van Diego Gomez, maar ze kwamen nauwelijks tot echt gevaar. Bij de rust stond de score op 3-0, een resultaat dat gezien het spelverloop zelfs nog hoger had kunnen uitvallen. De Paraguyaanse selectie leek simpelweg niet in staat om het tempo van de gastheer bij te benen.

Naast het sportieve aspect was de opening van het toernooi een echt Amerikaans spektakel. De sfeer in het stadion was elektrisch, versterkt door de aanwezigheid van talloze Hollywoodsterren zoals Jamie Foxx, Paris Hilton, Owen Wilson en Sofía Vergara. De ceremoniële opening werd gemarkeerd door een optreden van de wereldberoemde zangeres Katy Perry, die het nummer Wonder zong terwijl zij werd omringd door de vlaggen van de 48 deelnemende naties.

Een bijzonder moment vond plaats buiten het veld, waar David Beckham zijn ster op de Walk of Fame in Los Angeles ontving, vergezeld door acteur Tom Cruise. Dit benadrukte de enorme commerciële en culturele impact van het WK in de Verenigde Staten. Ook de sportieve leiding was aanwezig, met de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie die de wedstrijd in goede banen leidde, terwijl de toeschouwers het stadion vulden met kreten van USA, USA, USA.

Echter, niet alles verliep vlekkeloos rondom het toernooi. De FIFA-voorzitter Gianni Infantino zorgde voor grote ophef met zijn uitspraken over het Italiaanse nationale team. Tijdens een interview met de Braziliaanse zender CazéTV maakte Infantino een grove grap over de herhaalde mislukkingen van Italië om zich voor het WK te kwalificeren. Hij suggereerde spottend dat het deelnemersveld wellicht moet worden uitgebreid naar 64 of zelfs 228 teams, zodat Italië uiteindelijk wel een plekje zou kunnen bemachtigen.

Deze opmerkingen vielen totaal in het verkeerde dal in Rome. De Italiaanse minister van Sport, Andrea Abodi, uitte zijn ongenoegen en gaf aan dat hij dringend in gesprek wil gaan met Infantino om deze kwestie op te helderen. De spanning tussen de wereldvoetbalbond en een van de meest succesvolle voetbalnaties ter wereld voegt een politieke laag toe aan het toernooi, nog voordat de eerste groepswedstrijden volledig zijn afgerond.

De Amerikanen zullen hopen dat de focus op het veld blijft, terwijl de rest van de wereld met spanning kijkt naar hoe het toernooi zich verder ontwikkelt





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WK 2026 Verenigde Staten Paraguay Gianni Infantino Voetbal

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