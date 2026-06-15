Uruguay's aanvallende druk versus Saudi-Arabië, de emotionele held Vozinha en FIFA‑controverse

Uruguay zet de aanval voort tegen een sterke Saudi‑Arabische tegenstander, terwijl Kaapverdië's keeper Vozinha na een verrassende nul tegen Spanje een emotionele virale sensatie wordt. De FIFA sluit een onderzoek naar een vermeend extreem‑rechts gebaar van een assistent‑videoscheidsrechter af en Nieuw‑Zeelands aanvaller Matt Garbett mist het WK door blessure.

Uruguay blijft in de tweede helft hard op de tegenstander drukken, maar het grootste gevaar lijkt inmiddels te zijn geweken. De ploeg van Marcelo Bielsa zet de aanval voort en kwam via Ugarte knap aan de gelijke stand, waarna de wedstrijd weer in een ruw tempo voortschreed.

Het enthousiasme van het Uruguayaanse team werd echter getemperd door de verrassende kwaliteit van het Saudi-Arabische elftal, dat de voorsprong met een slimme wedstrijdhouding heeft vastgehouden. De Argentijnse trainer, die bekend staat om zijn extreem hoge druk, heeft in de rust zijn aanpassingen moeten doorvoeren, omdat zowel de defensie als de creatieve spil in de aanval niet het gewenste effect hadden.

De wedstrijd begon mat en zonder het spectaculaire voetbal dat men van Uruguay gewend is, maar de ploeg blijft zoeken naar de balans tussen ballbeheersing en hun karakteristieke intensiteit. Een van de meest opvallende momenten buiten het veld was het emotionele optreden van Kaapverdische doelman Vozinha, die tijdens de vijfde speeldag van het WK tegen Spanje een verrassende nul hield.

De 40‑jarige keeper, die bij de bescheiden Portugese tweede divisieclub Chaves onder contract staat, speelde een droomwedstrijd en barstte na het laatste fluitsignaal in tranen uit. Hij vertelde dat hij als kind vaak bij zijn grootouders had gezeten, die er deze avond niet bij konden zijn omdat ze kort daarvoor waren overleden. Ondanks die verdrietige herinneringen heeft hij zich met zijn ervaring ingezet voor het team en zo een historisch punt weten te bemachtigen.

Zijn emotionele getuigenis ging viraal op sociale media; voor de wedstrijd had hij ongeveer 50 000 volgers op Instagram, maar enkele uren na de heldendaad telde hij bijna 3,5 miljoen volgers, mede dankzij een oproep van een Brazilse tv‑zender. In een apart incident heeft de FIFA besloten geen disciplinaire maatregelen te nemen tegen assistent‑videoscheidsrechter Shaun Evans, die tijdens de presentatie voor de wedstrijd Duitsland‑Curaçao een handgebaar maakte dat door sommigen als extreem‑rechts werd geïnterpreteerd.

Evans legde uit dat het een onbewuste beweging was en dat er geen bewijs van een overtreding van de FIFA‑disciplinair code was gevonden. Het voorval zorgde voor veel discussie op sociale media, maar de officiële uitspraak van de FIFA benadrukte dat er geen intentie tot het maken van een racistisch gebaar was aangetoond.

Daarnaast heeft Nieuw‑Zeeland een tegenslag moeten incasseren: aanvaller Matt Garbett moet zich afmelden voor het WK 2026 vanwege een hamstringblessure, waardoor het team geen vervanger kan oproepen binnen de gestelde deadline. De afwezigheid van Garbett wordt sterk gemist, maar de ploeg blijft{ zich richten op de komende groepswedstrijden met de hoop op een sterkere opstelling. ueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueue





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