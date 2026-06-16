Uruguay en Saudi‑Arabie delen punten in spannend WK‑duel in Miami

Uruguay begon het WK met een 1‑1 gelijkspel tegen Saudi‑Arabie in Miami. Na een voortijdig opgelopen achterstand wisselde Uruguay de wedstrijd om met een late gelijkmaker van Maxi Araújo. De uitslag houdt de groepssituatie in Groep H open en zet de lat voor de volgende rondes.

Uruguay heeft in zijn openingswedstrijd van het WK een teleurstellende gelijkspel neergezet tegen Saudi-Arabië, met een eindstand van één‑een. Het duel vond plaats in het bruisende Miami, waar beide teams met uiteenlopende verwachtingen begonnen.

Terwijl de Zuid-Amerikaanse ploeg zich goed bewust was van het feit dat de Saoedische selectie het vorige wereldkampioenschap al had verbaasd met een winnende opening tegen de latere kampioen Argentinië, stelde Uruguay zichzelf onder druk om vroeg te scoren. De openingsfase werd gekenmerkt door een voorzichtige aanpak van Uruguay; de ploeg liet zich niet direct in de aanval storten, maar probeerde via snelle combinaties gevaar te creëren.

Midfielder Federico Viñas was de man die zich herhaaldelijk periodes lang in de gevaarzone begaf, maar zijn drie pogingen op doel eindigden telkens met een volle inzet van doelman Mohammed Al‑Owais, die de cijfers strak hield. Na ongeveer twintig minuten besloot het defensieve Saudi‑Arabische team de controle over het spel over te nemen. Ze begonnen een reeks aanvallen te lanceren, waarbij onder andere Hassan Al‑Tambakti een kopbal neergezonden die direct op de keeper afraakte.

In de nasleep van deze poging kon Abdulelah Al‑Amri de rebound benutten en opende hij de score voor Saudi‑Arabie, waardoor de eerste helft eindigde met een 1‑0 voorsprong voor de bezoekers. De rustpauze gaf Uruguay de kans om hun strategie te herzien. Met een meer offensieve instelling verlieten ze de wisselbank en zoeken ze de opening in de defensie van de Arabieren.

De Uruguayaanse middenvelder Manuel Ugarte kwam daarbij dicht bij een gelijke treffer; hij ontbrak slechts een fractie van een meter voordat zijn schot de palen raakte nadat Al‑Owais de bal met de vingers tegen het doelframe duwde. Deze bijna‑gelijkmaker zette de Uruguayanen op scherp en ze begonnen de Saudi‑Arabische verdediging in een steeds strengere omsingeling te plaatsen. In de 80e minuut kwam eindelijk de omslag: Viñas vond de bal met een hoge kopbal, die opnieuw de doelman trof.

De afvallende bal werd door de Uruguayaanse spits Maxi Araújo opgepakt en met een gecontroleerde afwerking in het net geknald, zodat de stand op 1‑1 kwam. De gelijkmaker bracht extra energie bij het Zuid-Amerikaanse team, dat de resterende minuten met een offensieve drang bleef aanvallen, hopend op een overweldigende overwinning. Het slot van de wedstrijd bleek echter een ware test van uithoudingsvermogen en mentale sterkte.

Saudi‑Arabische spelers hielden stand en lieten zich niet door de Ukraine‑achtige druk intimideren, waardoor ze meerdere kansen wisten af te wenden. Ondanks de intensieve druk van Uruguay, waaronder enkele harde tackles en flitsende dribbels langs de zijkanten, bleef het eindresultaat onveranderd. De wedstrijd eindigde met een gedeeld punt, een uitkomst die de dynamiek in Groep H aanzienlijk beïnvloedt.

Met de verrassende remise tussen Spanje en Kaapverdië blijft de uiteindelijke groepsstand onvoorspelbaar, en zowel Uruguay als Saudi‑Arabie hebben nog volop kansen om zich te plaatsen voor de knock‑outfase. De fans in Miami konden genieten van een spannende confrontatie die de onvoorspelbaarheid en emotie van het wereldkampioenschap perfect illustreerde





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WK 2026 Uruguay Saudi‑Arabie Groep H Gelijkspel

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