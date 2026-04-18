Urgentie op het Stroomnet: Arnhem Dreigt Zonder Nieuwe Aansluitingen

Netbeheerders waarschuwen voor een naderende aansluitstop in Arnhem binnen een week. De gemeente adviseert inwoners met bouw- of verbouwplannen dringend om direct een aanvraag in te dienen. Dit komt door overbelasting van het elektriciteitsnet, wat betekent dat er momenteel geen transportcapaciteit meer beschikbaar is. De gemeente onderzoekt echter lokale oplossingen zoals energiehubs en lokale energiegemeenschappen om deze uitdaging aan te gaan.

De netbeheerders waarschuwen dringende dat de ruimte op het elektriciteitsnet in Arnhem binnen een week volledig vol kan zijn. Deze alarmerende situatie heeft directe en ingrijpende gevolgen voor iedereen met concrete plannen op het gebied van bouw of verbouw. De gemeente Arnhem adviseert daarom al haar inwoners met klem om zo spoedig mogelijk een aanvraag in te dienen voor een netaansluiting.

De reden hiervoor is simpel: 'Van onze inwoners kennen we natuurlijk niet alle plannen', aldus een woordvoerder van de gemeente. 'Daarom geven we inwoners dit advies, omdat we willen voorkomen dat de plannen van inwoners vertragen omdat ze door een aansluitstop moeten wachten op de aansluiting op het elektriciteitsnet.' Helaas geldt het principe dat vol inderdaad vol betekent.

De recente capaciteitskaarten van de netbeheerder TenneT tonen een alarmerend beeld voor de gehele provincie Gelderland, die overal rood kleurt. Deze rode kleur op de kaart duidt op een ernstig tekort aan transportcapaciteit op het landelijke hoogspanningsnet, wat betekent dat tal van projecten momenteel in de wachtrij staan. Ook Liander, een andere belangrijke netbeheerder die actief is in de provincie, laat een vergelijkbare trend zien.

De provinciehoofdstad Arnhem kleurt hierbij deels rood en deels geel, wat aangeeft dat ook binnen de stadsgrenzen het elektriciteitsnetwerk volledig volloopt en wachtrijen voor nieuwe aansluitingen onvermijdelijk worden. Voor projecten zoals nieuwbouw, de splitsing van woningen, de installatie van zonnepanelen, of zelfs het plaatsen van een nieuwe elektrische kookplaat, is het vaak noodzakelijk om het bestaande stroomnetwerk te verzwaren. Deze verzwaringsaanvragen dragen bij aan de toenemende druk op het net.

De gemeente Arnhem erkent de urgentie van de situatie en zet actief in op alternatieve oplossingen om haar inwoners toch van voldoende stroom te kunnen voorzien, zonder dat dit uitsluitend afhankelijk is van de fysieke uitbreiding van het elektriciteitsnet. 'In Arnhem zien we dat er ook andere oplossingen zijn dan alleen de uitbreiding van het elektriciteitsnet', benadrukt de woordvoerder.

Met het ambitieuze omgevingsprogramma Energie voor Arnhem (EvA) werkt de gemeente met volle kracht aan het implementeren van lokale en innovatieve oplossingen voor het probleem van netcongestie. De focus ligt hierbij op slimme en duurzame strategieën die de belasting op het bestaande elektriciteitsnet direct en effectief verminderen.

Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van energiehubs, het stimuleren van energie delen tussen huishoudens en bedrijven, het intelligent regelen van het energieverbruik, en het actief ondersteunen van het oprichten van lokale energiegemeenschappen. Deze gemeenschappen kunnen zelf zonne-energie opwekken, deze opslaan, onderling uitwisselen en de overtollige energie eventueel later omzetten in warmte, wat een significante bijdrage levert aan de energietransitie en de ontlasting van het elektriciteitsnet.

Deze proactieve aanpak is cruciaal om toekomstige vertragingen te voorkomen en de energiedoelstellingen van Arnhem te realiseren.





