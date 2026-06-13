Update WK Voetbal 2026: Oranje in topvorm, visumdrama voor Ghana en emotioneel succes voor Zuid-Korea

Een uitgebreid overzicht van de gebeurtenissen op dag drie van het WK 2026, inclusief de laatste updates over het Nederlands elftal, persoonlijke verhalen en politieke spanningen.

Het wereldkampioenschap voetbal 2026 is in volle gang en dag drie brengt een breed scala aan emoties, sportieve updates en politieke complicaties met zich mee.

Voor het Nederlands elftal zijn er positieve berichten vanuit het trainingskamp. Vlak voor het vertrek naar Dallas heeft de selectie een laatste training voltooid in Kansas City. Een belangrijk lichtpunt is de terugkeer van doelman Bart Verbruggen. Sinds een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan kampte hij met een vervelende kneuzing aan zijn heup, waardoor hij een aantal trainingen moest overslaan.

Nu is hij echter weer volledig opdreef en kon hij samen met de overige vijfentwintig spelers deelnemen aan de sessie. De weersomstandigheden in Kansas City maakten het niet gemakkelijk; donkere wolken en dreigend onweer zorgden aanvankelijk voor onzekerheid over de starttijd van de training, maar uiteindelijk kon het schema worden aangehouden. Na een openbaar gedeelte ging de groep onder leiding van de staf achter gesloten deuren verder om de laatste tactische details af te stemmen.

In dezelfde stad vond overigens een opmerkelijke gebeurtenis plaats waarbij de Engelse ploeg haar gestolen kleding en ballen weer terugkreeg. De spullen waren eerder ontvreemd uit een busje bij hun basiskamp, wat zorgde voor onrust in de Engelse kampen. Daarnaast is er nog wat discussie ontstaan over de keeperspositie, aangezien Ronald Koeman junior publiekelijk heeft laten weten dat hij vond dat hij als vierde keeper bij de selectie had moeten worden opgenomen.

Naast het Nederlands elftal is er veel aandacht voor Curaçao, dat zich voorbereidt op een zware kraker tegen Duitsland in Houston. De selectie is volgens een woordvoerder volledig fit, wat een enorme boost is voor het team. Bondscoach Dick Advocaat en aanvoerder Leandro Bacuna verschenen onlangs tijdens een persconferentie om hun visie op de wedstrijd te delen. De sfeer in het kamp is optimistisch, ondanks de status van de tegenstander.

Ondertussen vinden er ook andere wedstrijden plaats, zoals de confrontatie tussen Qatar en Zwitserland, waarbij de opstellingen kort voor de aftrap bekend werden gemaakt. In de wereld van het scheidsrechterswesen is er echter een tegenvaller. De bekende Engelse scheidsrechter Michael Oliver moet zijn eerste optreden op dit WK uitstellen vanwege een blessure. Hij zou oorspronkelijk het duel tussen Ivoorkust en Ecuador moeten leiden, maar is inmiddels vervangen door de Fransman Francois Letexier.

Gelukkig wordt verwacht dat Oliver snel hersteld is en later in het toernooi weer kan fluiten. Op het gebied van regels en politiek is er sprake van diverse controverses. De Egyptische voetbalbond heeft te maken met strikte eisen van de FIFA met betrekking tot hun shirts. Normaal gesproken prijkt er zeven sterren op de borst van de Egyptische spelers, wat staat voor hun zeven Afrikaanse titels.

De FIFA heeft echter bepaald dat sterren op shirts uitsluitend gereserveerd mogen zijn voor gewonnen wereldtitels. Hierdoor moet Egypte waarschijnlijk spelen zonder deze sterren en is ook het gebruik van gouden bedrukking verboden. Nog complexer is de situatie rondom de Ghanese international Thomas Partey. De Canadese overheid heeft weigering gegeven voor zijn visumaanvraag, waardoor hij het openingsduel tegen Panama moet missen.

De Ghanese regering heeft hierop fel gereageerd en noemt de beslissing autoritair en onrechtvaardig. De visumweigering is gekoppeld aan een lopende strafzaak in het Verenigd Koninkrijk, waar Partey wordt beschuldigd van ernstige feiten, waaronder verkrachting en aanranding. De speler heeft alle beschuldigingen altijd ontkend, maar de juridische situatie belemmert nu zijn sportieve loopbaan op het wereldpodium. Tot slot is er een hartverwarmend verhaal vanuit het Zuid-Koreaanse kamp.

Doelman Kim Seung-gyu beleeft een emotionele rollercoaster. Aan de ene kant behaalde zijn land een belangrijke 2-1 zege op Tsjechië, waarbij Kim dankzij een reeks fenomenale reddingen werd uitgeroepen tot Man van de Match. Aan de andere kant is hij recent vader geworden van een dochter, maar kon hij bij de geboorte niet aanwezig zijn omdat hij in de Verenigde Staten verbleef voor het WK. Tot nu toe heeft hij zijn kind alleen via videobellen kunnen zien.

Kim sprak zich uit over het schuldgevoel dat hij heeft tegenover zijn vrouw en dochter, en gaf aan dat hij dit toernooi wil gebruiken om een geweldig resultaat te behalen als cadeau voor zijn gezin bij zijn terugkeer naar Korea. Het is een krachtige herinnering aan de persoonlijke offers die topsporters brengen om hun land te mogen vertegenwoordigen op het hoogste niveau





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