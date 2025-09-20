Unitas blijft medekoploper na overtuigende zege op Bevo 2

Handbalvereniging Unitas zet haar indrukwekkende start in de eredivisie voort. De Roldense ploeg boekte een overtuigende overwinning op Bevo 2 en blijft daardoor medekoploper. Trainer Henk Smeenge spreekt van een droomstart.

HANDBAL - Unitas mag zich, zelfs na de indrukwekkende thuisdebuut van vanavond, nog steeds medekoploper van de eredivisie noemen. De Roldenaren boekten met Bevo 2 op bezoek hun derde overwinning op rij met een eindstand van 39-23. Na een vroege achterstand van 1-3 ontwaakte Unitas en trakteerde het thuispubliek op de ene break-out na de andere. Doelman Jarno Paasman speelde een cruciale rol, mede dankzij zijn sterke middenblok, en had een goed zicht op de Limburgse schoten.

Hij wist voor rust zelfs een schot met één hand te vangen en bediende vervolgens regelmatig zijn hoekspelers in het rood-blauw met scherpe passes. Tien treffers van Bart Mik, Bram Schutrup, Rik Makkes en topscorer Harm Meijer, eveneens met tien treffers, bleken genadeloos effectief voor de goal van Bevo 2. De wedstrijd kende een comfortabel vervolg voor het trotse publiek in Rolde, die bij een stand van 24-11 in de rust al gerustgesteld kon zitten. De eerste thuisoverwinning ooit in de eredivisie kwam namelijk geen moment meer in gevaar. Trainer/coach Henk Smeenge kon gedurende de wedstrijd zijn volledige bank inzetten. Zo maakte doelman Martijn Meijer, na een afwezigheid van jaren, zijn rentree in De Boerhoorn in de hoofdmacht in het slotkwartier.\Het team heeft nu drie wedstrijden gespeeld en driemaal gewonnen. Smeenge reageerde na de galavoorstelling: 'Ja, wat moet ik hier over zeggen? Drie gespeeld, drie keer gewonnen. Ik denk dat we de doelstelling wat moeten bijstellen.' De promovendus Unitas zal over een week echt weten waar het staat. Dan staat er een uitwedstrijd op het programma tegen Tachos, een ploeg die eveneens na drie speelrondes nog ongeslagen is. 'We kunnen vrijuit handballen nu, want we hebben al zes punten op zak', besloot Smeenge optimistisch. De prestaties van Unitas in deze vroege fase van het seizoen zijn ronduit indrukwekkend te noemen, en de supporters kunnen met recht uitkijken naar de volgende wedstrijd. De combinatie van een solide verdediging, aanvallende flair en het sterke keeperswerk van Paasman, maakt van Unitas een ploeg om rekening mee te houden in de eredivisie. De coach lijkt ook de juiste knoppen te hebben gevonden om het maximale uit zijn spelers te halen, en de sfeer in het team lijkt optimaal te zijn. De goede start van Unitas is niet alleen een succes voor de spelers en de staf, maar ook voor de hele club en de fans. De verwachtingen voor de rest van het seizoen zijn dan ook hoog, en de fans hopen dat deze goede vorm kan worden vastgehouden. De focus zal ongetwijfeld liggen op het handhaven van de huidige lijn en het verder ontwikkelen van het spel. Het is duidelijk dat de club met enthousiasme de toekomst tegemoet ziet.\Het succes van Unitas is ook een bewijs van het harde werk dat door de spelers en de staf is verricht. Het team heeft zich de afgelopen periode flink ontwikkeld, zowel individueel als als team. De goede resultaten zijn een beloning voor hun inzet en toewijding. Ook de rol van de supporters mag niet worden onderschat. Hun steun en aanmoedigingen hebben een positieve invloed op de prestaties van het team. De sfeer in De Boerhoorn is dan ook uitstekend. De club wil haar supporters bedanken voor hun steun en hoopt dat zij blijven komen om de wedstrijden van Unitas te bezoeken. De club heeft de ambitie om te groeien en zich te ontwikkelen als een prominente club in de eredivisie. De combinatie van een goede organisatie, talentvolle spelers en enthousiaste supporters is daarbij cruciaal. De komende wedstrijden zullen laten zien of Unitas in staat is om deze lijn vast te houden en om door te groeien naar een nog hoger niveau. Het wordt interessant om te zien hoe de ploeg zich zal meten met sterkere tegenstanders en hoe ze de uitdagingen van het seizoen zullen aangaan. De club heeft in ieder geval de potentie om een belangrijke speler te worden in de eredivisie





RTVDrenthe

