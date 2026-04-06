Uniper Benelux: Toekomst kolencentrale Maasvlakte onzeker door kabinetsbeleid

Uniper Benelux waarschuwt dat de kolencentrale op de Maasvlakte mogelijk eerder sluit dan 2030 door onzekerheid over overheidsbeleid. De topvrouw van Uniper Benelux pleit voor snelle duidelijkheid van het kabinet over de toekomst van de centrale.

Uniper Benelux waarschuwt het kabinet dat het niet kan garanderen dat de kolencentrale op de Maasvlakte tot 2030 openblijft. Dyonne Rietveld, topvrouw van Uniper Benelux , benadrukt dat de toekomst van de centrale afhankelijk is van marktontwikkelingen en de rentabiliteit. De uitspraken volgen op de discussie over het al dan niet openhouden van kolencentrales als back-up voor de elektriciteitsvoorziening, gevoed door de hoge gasprijzen en de noodzaak om de stabiliteit van het net te waarborgen.

CDA-leider Henri Bontenbal pleit voor het openhouden van de optie, terwijl minister Stientje van Veldhoven onderzoek wil doen naar de mogelijkheden. Rietveld is kritisch over het uitstellen van beslissingen en pleit voor concrete actie van het kabinet. Ze wijst erop dat Uniper Benelux zich momenteel voorbereidt op het definitief sluiten van de centrale in 2030, en dat last-minute beslissingen, zoals in 2022, nu niet meer mogelijk zijn gezien de huidige afbouwfase en de vereiste aanpassingen. Er zijn belangrijke investeringen nodig voor het onderhoud van de centrale. De topvrouw benadrukt dat het onderhoudsbudget en de technische mogelijkheden afgestemd worden op het huidige beleid. Als de marktontwikkelingen in de toekomst ongunstig uitvallen, kan de centrale zelfs eerder dichtgaan. Het onderhoud van de kolencentrale is duur en er zijn kosten die in rekening gebracht moeten worden om te zorgen dat de centrale blijft draaien. Het is essentieel om snel een beslissing te nemen. \Het kabinet moet snel duidelijkheid verschaffen over de toekomst van de kolencentrales, benadrukt Uniper Benelux. Rietveld geeft aan dat het jaar volgend jaar cruciaal zal zijn voor de beslissing en pleit voor een snelle beslissing van het kabinet. De huidige afbouwfase van de centrale maakt het lastig om op het laatste moment beslissingen te nemen om de centrale langer open te houden. Uniper Benelux bereidt zich voor op de definitieve sluiting van de centrale in 2030, in lijn met de huidige afspraken. Het is van cruciaal belang dat het kabinet voor volgend jaar een knoop doorhakt. De focus ligt op het efficiënt beheer van de centrale tot aan de geplande sluiting. Uniper Benelux bekijkt continue de rendabiliteit van de centrale en zal deze inzetten als de marktomstandigheden dit toelaten. De uitfasering van het onderhoud en de kostenbeheersing spelen een belangrijke rol in de besluitvorming. Uniper Benelux wil voorkomen dat er in 2028 of 2029 een verzoek komt om de centrale toch langer open te houden, aangezien dit niet meer mogelijk is in het huidige scenario. \De onzekerheid rond de toekomst van de kolencentrale heeft belangrijke gevolgen voor de planning en investeringen. Als de centrale voor 2030 niet meer rendabel is, kan de sluiting eerder plaatsvinden, waardoor bepaalde onderhoudskosten niet meer nodig zijn. Dit benadrukt de noodzaak voor een tijdige beslissing van het kabinet. Rietveld beklemtoont dat de inzet van de centrale afhankelijk is van de markt. In een crisissituatie is Uniper Benelux bereid om te helpen en te kijken wat er nog kan, maar dat is niet de normale gang van zaken. Er zijn veel factoren die een rol spelen bij het voortbestaan van de kolencentrale. Zo is de huidige focus gericht op het scenario dat de centrale in 2030 definitief sluit, in lijn met de huidige beleidsafspraken. Het kabinet moet nu echt de knoop doorhakken, er is geen tijd meer om te treuzelen. De impact van de beslissing op de werkgelegenheid en de lokale economie is niet direct genoemd, maar indirect wel aanwezig





NPORadio1 / 🏆 7. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kolencentrale Uniper Benelux Maasvlakte Energiebeleid Kabinet

United States Latest News, United States Headlines

