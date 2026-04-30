Unai Emery verwacht dat AS Roma de koopoptie op Donyell Malen zal uitoefenen

Unai Emery, trainer van Aston Villa, heeft aangegeven dat hij verwacht dat AS Roma de koopoptie op Donyell Malen zal uitoefenen. Malen is dit seizoen gehuurd door AS Roma en heeft indruk gemaakt met zijn prestaties. Emery spreekt lovend over de speler en benadrukt dat hij bij Roma de ideale omstandigheden heeft gevonden om zijn kwaliteiten te tonen. De koopoptie bedraagt 25 miljoen euro, en AS Roma heeft een contract voor Malen klaarliggen tot medio 2030.

Unai Emery , de trainer van Aston Villa, heeft aangegeven dat hij verwacht dat AS Roma de koopoptie op Donyell Malen zal uitoefenen. Dit maakte hij bekend tijdens de persconferentie voor de halve finale van de Europa League tegen Nottingham Forest.

Malen is dit seizoen gehuurd door AS Roma, maar de Italiaanse club heeft een koopoptie in de huurovereenkomst opgenomen. Emery sprak lovend over de prestaties van Malen en benadrukte dat de speler bij Roma de ideale omstandigheden heeft gevonden om zijn kwaliteiten te tonen. Hij speelde bij Aston Villa vaak in concurrentie met Ollie Watkins, wat zijn speeltijd beperkte, maar bij Roma heeft hij een vaste basisplaats en scoorde hij in zestien wedstrijden twaalf doelpunten en gaf hij twee assists.

Volgens transferjournalist Nicolò Schira bedraagt de koopoptie 25 miljoen euro, en AS Roma heeft een contract voor Malen klaarliggen tot medio 2030. Emery is blij voor Malen en hoopt dat hij zijn succes zal voortzetten. Hij verwacht dat Malen volgend seizoen niet meer voor Aston Villa zal spelen, omdat AS Roma de koopoptie waarschijnlijk zal uitoefenen. Malen werd in de wintertransferperiode van 2026 gehuurd door AS Roma, en zijn prestaties hebben indruk gemaakt.

Naast zijn doelpunten en assists heeft hij zich ontwikkeld tot een belangrijke speler in het team. Emery benadrukte dat Malen niet alleen een uitstekende spits is, maar ook een aardige en gemotiveerde speler. De trainer hoopt dat Malen zijn succes zal voortzetten en dat hij een belangrijke rol zal blijven spelen in het voetbal.

