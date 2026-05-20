Unai Emery's fifth Europa League success as Aston Villa beats Freiburg 3-0

Unai Emery won de Europa League voor de vijfde keer in zijn carrière, guiding Aston Villa to a 3-0 win against Freiburg. Ian Maatsen, Marco Bizot, and Lamare Bogarde were among the notable Dutch players in the final.

In dit blog volgen we de play-offs om een plek in de eredivisie en de eindstrijd in de Europa League : We houden er mee op hier in Istanboel en in Tilburg.

Het was een fijne voetbalavond, lees hieronder gerust terug hoe het verliep in de finale van de Europa League en bij Willem II-Volendam. Donderdag zijn we in de loop van de avond weer terug met een nieuw liveblog over de play-offs om een plek in de voorronde van de Conference League. Hij won al drie keer met Sevilla. Eén keer met Villarreal.

En nu ook met Aston Villa. De Spaanse coachi Unai Emery heeft vanavond voor de vijfde keer in zijn carrière de Europa League gewonnen. Het is voorbij: Aston Villa wint! Met 3-0.

Het verschil met Freiburg was erg groot. Voor Villa is het de eerste Europese prijs in 44 jaar, nadat ze in 1982 de Europa Cup I hadden gewonnen. Toch nog wat Nederlandse inbreng in de finale: Ian Maatsen valt in bij Aston Villa. Bij de Engelse club zitten Marco Bizot en Lamare Bogarde ook nog op de bank





Europa League Aston Villa Freiburg Unai Emery Ian Maatsen Play-Offs Birmingham

Unai Emery's Aston Villa wint Europa League-finale met 0-3 van FreiburgIn de finale behaalde Aston Villa een overtuigende 0-3 overwinning op SC Freiburg en wonnen de Engelsen de Europa League voor de vijfde keer. De openingsfase was voor Villa, die vroeg gevaarlijk was door Morgan Rogers. Freiburg kreeg in de 41ste minuut een corner, waarna Youri Tielemans de 0-1 scoorde met een prachtige volley. In de tweede helft vielen de 0-2 en 0-3 door Emiliano Buendía en Morgan Rogers. Freiburg probeerde tot aan het eind te scoren, maar Villa controleerde de wedstrijd uitstekend.

