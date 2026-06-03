UMCG geeft 'vape-lessen' aan brugklassen om jongeren te waarschuwen voor gevaren

Het UMCG organiseert speciale lessen over de gevaren van vapen voor brugklassen. Meer dan 5.000 leerlingen hebben de cursus al gevolgd, waarbij dokteren in het ziekenhuis uitleggen wat vapes met het lichaam doen. De lessen richten zich op preventie, omdat Tabaksindustrie jongeren met lekkere smaken lokken en verslaafd Proberen houden. Ook informatie over hulpverlening is onderdeel van de les.

Vandaag, 08:04 - UMCG geeft speciale 'vape-lessen' aan brugklassen om jongeren te waarschuwen voor de gevaren van vapen. Al 5.000 leerlingen hebben deze cursus gevolgd, waarbij artsen bewust kiezen voor het ziekenhuis als locatie om een sterke indruk te maken.

Tijdens de les leggen dokteren uit wat vapes met het lichaam doen: veel nicotine, verslavend als harddrugs, ernstige ziektes zoals kanker, slaap- en concentratieproblemen, en verergering van astma. Ook attractieve smaken worden gebruikt om jongeren te lokken, met als doel ze zo vroeg mogelijk verslaafd te houden. De lessen zijn gericht op brugklassen als preventieve aanpak, maar mogelijk ook voor groep 8 in de toekomst. Na afloop krijgen verslaafde leerlingen informatie over hulpverlening.

De artsen benadrukken dat een breed front nodig is - politiek, ouders en voorlichting - om het probleem aan te pakken, maar hopen met hun les een steentje bij te dragen





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Vapen Jongeren UMCG Nicotine Verslaving Preventie Longziekten Vape-Lessen

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