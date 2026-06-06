Uitverkocht oefenwedstrijd Bosnië en Herzegovina in St. Louis door grote diaspora

Terwijl er voor de meeste WK-wedstrijden nog kaarten te koop zijn, is het Energizer Park in St. Louis volledig uitverkocht voor de oefenwedstrijd van Bosnië en Herzegovina. De stad heeft een grote Bosnische gemeenschap, wat leidde tot enthousiaste festiviteiten en een volledig stadion.

Iedereen weet van de moeilijkheden rondom kaartverkoop voor dit WK: een week voor het toernooi zijn er voor vrijwel alle wedstrijden nog kaarten te koop.

Het Energizer Park in St. Louis is daarentegen volledig uitverkocht, ruim 22.000 mensen komen kijken naar een oefenwedstrijd tussen toch niet de twee meest aansprekende landen ter wereld. Het had alles met de locatie te maken. St. Louis is namelijk al decennialang een stad met een grote Bosnische enclave: sterker nog, in geen enkele stad ter wereld buiten Bosnië wonen zoveel mensen van Bosnische komaf.

Veel mensen vluchtten naar de Verenigde Staten ten tijde van de burgeroorlog aldaar, in de jaren negentig. Nadat de ploeg van Sergej Barbarez zijn WK-plekje had veiliggesteld, werd er dus snel geregeld dat de nationale ploeg uitgerekend daar een oefenwedstrijd kwam spelen. Die beslissing stuitte op groot enthousiasme onder de lokale diaspora: in St. Louis was het de hele dag gezellig op straat, en vóór de vriendschappelijke interland klonk het volkslied uit volle borst.

De Bosnische ploeg moest wel flink omreizen om naar St. Louis te gaan: hun WK-aftrap is over zes dagen in en tegen Canada. Daarna volgen nog wedstrijden in Amerika, namelijk in Los Angeles tegen Zwitserland en tegen Qatar in Seattle





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