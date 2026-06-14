Uitstel onderhoud A28 en A37: Waar blijft het geld?

Rijkswaterstaat stelt groot onderhoud aan wegen in Noord-Nederland uit door geldgebrek. Drenthe betaalt hoge wegenbelasting, maar het geld gaat niet naar het noorden. Oorzaken en mogelijke oplossingen zoals rekeningrijden worden besproken.

De beslissing van Rijkswaterstaat om grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland voorlopig te schrappen, zorgt voor gefronste wenkbrauwen in Drenthe. De wegbeheerder neemt de A28 en A37 in onze provincie komende jaren niet onder handen, omdat het geld op is.

Wie gaat er dan zo onzorgvuldig met het geld om? is een terugkerende vraag onder het publiek van RTV Drenthe. Mensen wijzen naar de wegenbelasting, die in het noorden de hoogste van het land zou zijn. Dat zou toch voldoende geld moeten zijn om onze wegen te repareren? klinkt het. Dit artikel neemt je mee langs vragen over de wegenbelasting, de onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat en hoe we weer vooruit kunnen kijken.

Eerder deze week maakte Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor alle rijkswegen in Nederland, bekend dat er tot en met 2028 geen nieuwe aanbestedingen komen voor onderhoudswerkzaamheden in het noorden. Het gaat in totaal om 92 kilometer asfalt dat niet vervangen wordt en 94 viaducten die geen onderhoud krijgen. Ook is er geen geld meer voor bijvoorbeeld nieuwe vangrails en wegmarkeringen. Daarom ligt Rijkswaterstaat nu onder het vergrootglas.

Het is niet uit te leggen dat Noord-Nederland weer achter in de rij lijkt te komen, stelde voorman Johannes Bos van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord al. Dit is een politieke keuze. Om de keuze van Rijkswaterstaat beter te begrijpen, is het handig om eerst terug naar de basis te gaan. Het gewicht van je auto, het type brandstof en de provincie waar je woont, bepalen samen hoeveel geld je jaarlijks kwijt bent aan motorrijtuigenbelasting - ook wel wegenbelasting in de volksmond.

Het overgrote deel gaat naar de overheid, terwijl ook de provincie een bedrag ontvangt: de provinciale opcenten. Drenthe heft 212 euro bovenop het geld dat je aan het Rijk afstaat. Buiten Noord-Nederland ben je alleen in Gelderland en Zuid-Holland meer kwijt aan opcenten (beiden 233 euro), blijkt uit een inventarisatie van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat betekent dat eigenaren van hetzelfde model auto evenveel wegenbelasting aan het Rijk betalen, ongeacht waar zij wonen.

De provinciale opcenten zorgen voor verschillen. Hoewel alle weggebruikers dit jaar samen zo'n 7 miljard euro wegenbelasting in het laatje van het Rijk brengen, wordt het geld niet volledig geïnvesteerd in onderhoudswerkzaamheden. Een groot deel gaat naar bijvoorbeeld verkeersveiligheid of sociale zekerheid, waarna een onderhoudspotje van 2,8 miljard euro overblijft voor Rijkswaterstaat. Die taart verdeelt de wegbeheerder overigens niet naar hoe dichtbevolkt een provincie is, of in twaalf gelijk gesneden stukken.

Rijkswaterstaat heeft een meerjarenplan waarin het steeds bekijkt waar de grootste onderhoudsopgaven liggen. Een groter deel van het budget zal daarom ook bijna per definitie naar wegen in het westen gaan, verwacht Edwin Verhoef, hoogleraar vervoerseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De wegen worden intensiever gebruikt, dan is het ook logisch dat je daar meer onderhoud pleegt.

Dat vooral Drenthe, Groningen en Friesland daaronder lijken te lijden, is volgens hem overigens wat ongelukkig; in andere provincies zijn de knopen over het uitstellen van werkzaamheden nog niet doorgehakt. Daarom kun je pas na de zomer zeggen of de keuzes disproportioneel hebben uitgepakt voor Noord-Nederland, legt Verhoef uit. Het Rijk heeft de afgelopen jaren onvoldoende bijgehouden wanneer wegen minder goed bruikbaar werden, stelt collegelid Barbara Joziasse van de Algemene Rekenkamer, die de inkomsten en uitgaven van de rijksoverheid controleert.

Normaal gesproken als je een bezitting koopt, wordt die minder waard als iets kapot gaat of afbreekt, zegt ze. We merken de afgelopen jaren alleen dat er te weinig zicht is op belemmeringen in het verkeer, bijvoorbeeld wanneer een rijstrook is afgesloten of een viaduct het gewicht van zwaar vrachtverkeer niet langer houdt. Omdat het Rijk dat niet ziet, zie je de waardedaling ook niet terugkomen in de boekhouding.

Mede daarom wordt het gat tussen het geld dat Rijkswaterstaat voor onderhoud nodig heeft en de som die het kabinet beschikbaar stelt steeds groter. Met als gevolg uitgestelde werkzaamheden. Dan krijg je niet alleen een stapeleffect. Inflatie van de bouwkosten maken uitgestelde werkzaamheden ook duurder, aldus Joziasse.

De tijd heelt dus niet alle wonden, maar maakt het eigenlijk erger. Een wel vaker genoemd alternatief om opbrengsten voor het wegennetwerk in het laatje te brengen, is het rekeningrijden. Wie de weg vaker belast, moet vaker de portemonnee leegkloppen. Zeker als je dat laat afhangen van waar en wanneer je ergens rijdt, kun je het gedrag van weggebruikers gerichter sturen, vertelt Verhoef, die zich al dertig jaar in het rekeningrijden verdiept.

Hij legt uit dat het wegennetwerk dan slimmer gebruikt kan worden, waardoor je minder snel een nieuwe weg hoeft aan te leggen of uit te breiden





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Wegenbelasting Rijkswaterstaat Noord-Nederland Onderhoud Rekeningrijden

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