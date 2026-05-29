Uithoorn verdeeld over komst azc: honderden demonstranten tegenover elkaar

In Uithoorn kwamen voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum aan de Wiegerbruinlaan gisteravond lijnrecht tegenover elkaar te staan. De politie hield de twee groepen uit elkaar. PVV-leider Geert Wilders sprak de tegenstanders toe.

Uithoorn was gisteravond het toneel van een gespannen confrontatie tussen voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum aan de Wiegerbruinlaan. Honderden tegenstanders liepen een vredesmars van de beoogde locatie naar het gemeentehuis, terwijl tientallen voorstanders zich verzamelden bij het gemeentehuis om hun stem te laten horen.

De politie en de Mobiele Eenheid waren massaal aanwezig om de twee groepen uit elkaar te houden. De voorstanders werden uiteindelijk door de politie weggeleid om escalatie te voorkomen. De mars verliep grotendeels rustig, maar de emoties liepen hoog op. De gemeente maakte eerder deze week bekend dat de opvang voor maximaal 250 asielzoekers er mag komen, met een maximale duur van vijftien jaar.

Dit besluit heeft de gemoederen in het dorp flink beziggehouden. Bij het gemeentehuis stonden tegenstanders met Nederlandse vlaggen en Prinsenvlaggen, en droegen bloemen als symbool van hun vreedzame protest. Op een podium hield PVV-leider Geert Wilders een toespraak waarin hij zijn zorgen uitte over de asielopvang. Aan de overkant stonden de voorstanders, beschermd door agenten van de ME.

Zij droegen spandoeken met teksten als 'refugees welcome' en 'nooit meer fascisme'. Een vrijwilliger van vluchtelingenwerk Uithoorn gaf aan dat hij de laatste tekst liever niet ziet, omdat hij polarisatie juist wil tegengaan.

'Je ziet dat aan beide kanten vooral veel geluid wordt gemaakt, maar wij willen met elkaar in gesprek. Helaas was daar vanavond geen ruimte voor', zei hij. De meningen van deelnemers aan de mars liepen uiteen. Een vrouw uit Uithoorn vertelde dat er veel onduidelijkheid is onder de bevolking.

'We weten hoeveel mensen er komen, maar waar komen ze vandaan? Mogen ze werken? Krijgen ze een daginvulling? Dat zijn vragen waar niemand antwoord op geeft', aldus de bezorgde inwoonster.

Een man uit Aalsmeer, wiens zoon en schoondochter met hun kind bij hem inwonen vanwege de woningnood, vindt dat de overheid haar prioriteiten elders moet leggen.

'Je moet wel mensen opvangen die echt uit oorlogsgebieden komen, vooral gezinnen met kinderen. Daar ben ik voorstander van. Maar van veel van wat er nu binnenkomt niet', zei een Uithoornaar met een grote vlag. De komst van het azc blijft de gemeente verdelen, en het is nog maar de vraag of de rust snel terugkeert





NHNieuws / 🏆 17. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Azc Uithoorn Demonstratie Asielzoekers Geert Wilders

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Uithoorn verleent omgevingsvergunning voor asielzoekerscentrumDe gemeente Uithoorn heeft een omgevingsvergunning verleend voor een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 bewoners. De locatie aan de Wiegerbruinlaan mag 15 jaar openblijven.

Read more »

Ondanks fel protest gaat Uithoorn 250 asielzoekers huisvestenDe gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend.

Read more »

OM eist taakstraf en rijontzegging tegen PVV-Statenlid na aanrijding XR-activistPVV-Statenlid Van Tiggelen (74) terechtstaan voor aanrijding XR-activist Lammers (77) bij Provinciehuis Haarlem. OM eist taakstraf. Bekijk de beelden.

Read more »

Tegenstanders azc Uithoorn bekogelen voorstanders met eieren en flessenDemonstratie azc Uithoorn: voor- en tegenstanders botsen terwijl Wilders spreekt. ME grijpt in bij rellen. Lees het hele verhaal.

Read more »