Uitgebreid 112-nieuws Utrecht: Vandalisme, Branden en Ongevallen dit Weekend

Een overzicht van de belangrijkste 112-meldingen in de provincie Utrecht van zaterdag 2 en zondag 3 mei, inclusief vandalisme in IJsselstein, branden in Vleuten, Woudenberg, Nieuwegein en Amersfoort, een verkeersongeval in Utrecht en een ernstig incident bij een molen in Hei- en Boeicop.

Dit weekend, zaterdag 2 en zondag 3 mei, biedt dit overzicht een uitgebreid verslag van het 112-nieuws in de provincie Utrecht . We houden u op de hoogte van incidenten zoals ongevallen, branden, verstoringen en misdrijven, evenals verkeersproblemen en files.

Vannacht werden het gemeentehuis en het Fulcotheater in IJsselstein doelwit van vandalisme. Op verschillende locaties werden ramen ingegooid en een vlag werd ondersteboven gehangen, voorzien van stickers met de tekst 'corrupt'. De politie bevestigt de vernielingen, maar kan op dit moment geen details vrijgeven over het lopende onderzoek of eventuele aanhoudingen. Deze acties volgen op een reeks demonstraties tegen de geplande komst van een noodopvang voor asielzoekers in de regio.

Verder is er vannacht brand ontstaan in een tuin aan de Oeverwalpark in Vleuten. Omwonenden ontdekten de brand rond 03.20 uur en alarmeerden de brandweer. Volgens getuigen stonden er twee afvalcontainers in de schuur, waarin eerder op de dag een vuurkorf was geleegd. Vermoedelijk is de smeulende inhoud van de vuurkorf de oorzaak van de brand.

De bewoners waren ten tijde van het incident niet thuis. Op de Europalaan in Utrecht botsten vannacht twee auto's op elkaar, rond 01.40 uur. Een inzittende is met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De ernst van de verwondingen is nog onbekend.

Het kruispunt was tijdelijk afgesloten, wat leidde tot verkeershinder op de snelweg. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven voor verkeer. Zaterdagmiddag verliep de demonstratie 'Rave voor de Rafelranden' over het algemeen vreedzaam, aldus een woordvoerder van de gemeente Utrecht. Desondanks werden er zes personen aangehouden door de politie, wegens het verstoren van de openbare orde en vandalisme.

De demonstratie begon om 14.00 uur in het Wilhelminapark en trok vervolgens door de binnenstad van Utrecht. Hoewel de geplande eindtijd 19.00 uur was, waren er nog steeds demonstranten in de stad. De gemeente verwacht dat de demonstratie snel zal uitlopen. De brandweer heeft vanmiddag een brand geblust aan de Voskuilerweg in Woudenberg.

Door de aanhoudende droogte breidde het vuur zich snel uit. De eerste melding betrof een brandhaard van ongeveer één vierkante meter, maar bij aankomst van de brandweer was het vuur al gegroeid tot 25 vierkante meter. De brandweer slaagde er snel in het vuur onder controle te krijgen. Een tragisch incident vond vanmiddag plaats bij een molen aan de Kanaaldijk in Hei- en Boeicop, waar een kind ernstig letsel opliep door een van de wieken.

Burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden bevestigde het incident. Het kind speelde samen met andere kinderen in de buurt van de molen toen het ongeluk gebeurde. Het kind is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Daarnaast is er vannacht een steekincident gemeld op de Wickenburglaan in Utrecht, waarbij één persoon gewond raakte.

Het slachtoffer werd door ambulancepersoneel behandeld en voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie beschouwt het incident als een 'relationele kwestie' en heeft één verdachte aangehouden. Tot slot zijn er vannacht twee auto's beschadigd geraakt bij een brand op de Margrietstraat in Nieuwegein en is er brand gesticht in een container op de Noorderwierweg in Amersfoort, vermoedelijk door brandstichting





