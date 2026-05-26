UEFA streeft naar gezonde voetbalindustrie, maar PSG en Arsenal schrijven al zes jaar rode cijfers

PSG en Arsenal zijn beiden Champions League-finalisten, maar de kans op geweldige reclame voor een gezonde voetbalindustrie is niet groot. De UEFA streeft naar een gezonde voetbalindustrie, maar beide clubs hebben al zes jaar rode cijfers geschreven.

Gezien de onvergetelijke manier waarop PSG zich naar de finale van de Champions League heeft geknokt, is de kans op geweldige reclame voor het voetbal komende zaterdag best groot.

Maar reclame voor een gezonde voetbalindustrie zal het affiche PSG - Arsenal niet zijn. Hoeft op zich ook niet, ware het niet dat organisator UEFA dit wel zegt na te streven sinds de introductie van vernieuwde financiële spelregels - de opvolger van financial fair play. Wat komt daar van terecht als beide Champions League-finalisten al zes jaar rode cijfers schrijven? Als ze in die periode samen 1,3 miljard verloren?

Vooral in Parijs is een immense investering gedaan om toe te groeien naar een finalewaardige ploeg die historie kan schrijven met twee eindzeges op rij. Zo immens dat de UEFA een paar jaar geleden ingreep en de club afscheid nam van de supersterrenfilosofie. Vertaalt al het succes zich nu ook in de cijfers? Een blik op het verslag over 2024/25 dat de club onlangs presenteerde.

'Deze prestatie bewijst de volwassenheid van het project sinds de entree van de aandeelhouder Qatar Sports Investments, en bevestigt dat het economische model van de club solide is. ' Aldus de clubleiding over het sportief beste seizoen ooit, waarin PSG ondanks de eindzege in de Champions League en het behalen van de WK-finale nog altijd geld tekortkwam. Veertig miljoen euro verlies; een paar miljoen euro meer dan Ajax, dat in 2024/25 een negatief record boekte.

In Amsterdam heet dat alarmfase één, in Parijs heet dat solide economisch beleid. In zes verliesjaren op rij verdampte 939 miljoen euro. Geen enkele andere Europese topclub kreeg dat voor elkaar





