UEFA kiest voor Somalische scheidsrechter voor Europese Super Cup van 2026

De UEFA heeft een opvallende keuze gemaakt voor de Europese Super Cup van 2026. De Somalische scheidsrechter Omar Artan is aangesteld voor het duel tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa, dat op 12 augustus wordt gespeeld in Salzburg. De aanstelling maakt deel uit van een recent samenwerkingsakkoord tussen UEFA en de Afrikaanse voetbalbond CAF, dat onder meer gericht is op de ontwikkeling van scheidsrechters en de verdere samenwerking tussen Europa en Afrika.

De UEFA heeft een opvallende keuze gemaakt voor de Europese Super Cup van 2026. De Somalische scheidsrechter Omar Artan is aangesteld voor het duel tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa , dat op 12 augustus wordt gespeeld in Salzburg .

Opvallend genoeg had de 34-jarige Artan ook een rol gekregen op het WK van 2026. FIFA nam hem op in de lijst met geselecteerde arbiters, maar uiteindelijk kon hij niet deelnemen omdat hij geen toegang kreeg tot de Verenigde Staten. De organisator weigerde hem omdat hij banden zou hebben met terroristische organisaties. UEFA besloot daarop in overleg met de Afrikaanse voetbalbond CAF een bijzonder gebaar te maken.

De aanstelling maakt deel uit van een recent samenwerkingsakkoord tussen beide bonden, dat onder meer gericht is op de ontwikkeling van scheidsrechters en de verdere samenwerking tussen Europa en Afrika. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin spreekt zijn waardering uit.

‘Omar Artan is een uitstekende scheidsrechter die ondanks zijn jonge leeftijd al veel ervaring heeft op het hoogste niveau van het Afrikaanse voetbal. Voetbal moet mensen verbinden en UEFA wil haar respect tonen voor Omar en zijn uitzonderlijke kwaliteiten als scheidsrechter. ’ Ceferin bedankte daarnaast CAF-voorzitter Patrice Motsepe voor zijn steun aan het initiatief.

‘Ik ben Patrice Motsepe dankbaar voor zijn enthousiaste steun aan dit idee. ’ Ook Motsepe reageerde trots op de aanstelling.

‘Omar Artan heeft Somalië en heel Afrika trots gemaakt. Zijn verkiezing tot Afrikaanse Scheidsrechter van het Jaar en zijn selectie voor het WK zijn een erkenning van zijn kwaliteiten en de internationale waardering die hij geniet. ’ ‘Dat hij nu de Europese Super Cup mag fluiten is een grote eer voor Omar, maar ook voor alle Afrikaanse scheidsrechters. Het is bovendien een prachtig voorbeeld van hoe voetbal mensen uit Afrika, Europa en de rest van de wereld samenbrengt.





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