Ueda en Watanabe: Japan kan winnen van Nederland op WK

Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe zijn ervan overtuigd dat Japan op het WK kan winnen van het Nederlands elftal. De twee landen zijn aan elkaar gekoppeld in de groepsfase.

Ueda, die afgelopen seizoen topscorer werd van de Eredivisie met 25 treffers voor Feyenoord, heeft een speciale band met Nederland en kijkt extra uit naar de eerste groepswedstrijd op het WK.

"Nederland, als land, is sowieso al bijzonder voor mij en het is ook de eerste wedstrijd. " Watanabe sluit zich bij zijn Feyenoord-ploeggenoot aan. "Het is het land waar ik speel en winnen of verliezen maakt enorm veel verschil", zegt de verdediger. "Het wordt een heel belangrijke wedstrijd.

We zien Nederland als een sterke tegenstander. Het is zeker zo dat wij de challengers zijn, maar ze verslaan is precies wat het huidige Japanse elftal wil doen.

" "We respecteren hen, maar we hebben ook het vertrouwen dat we kunnen winnen", gaat Watanabe verder. "Als wij die wereldtopspelers goed afstoppen, denk ik dat we kunnen winnen. Daarvoor werk ik hier aan mijn kracht en dat wil ik bewijzen. " Nederland en Japan staan op 14 juni tegenover elkaar





