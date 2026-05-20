De burgemeester van Tynaarlo weigert noodopvang en wil dat de landelijke politiek de asielopvang écht goed regelt, tegen de achtergrond van drie jaarlang onvoldoende reguliere opvang voor asielzoekers in zijn gemeente.

Waarom Tynaarlo geen nood-AZC wil: 'Stop met de asielsoap' In de Drentse gemeente Tynaarlo zullen rellen om de komst van een AZC niet zo snel voorkomen.

De reden: burgemeester Marcel Thijssen weigert noodopvang. Hij wil dat de landelijke politiek de asielopvang nu eens écht goed regelt, in plaats van constant tijdelijke opvangplekken te zoeken. Drie jaar geleden ving Tynaarlo - tegen de grens met de provincie Groningen - een aantal asielzoekers op in een school, een hotel en een paar loodsen. Dit was onder het mom van 'noodopvang', maar een deel van die asielzoekers is er nog steeds, vertelt Thijssen





