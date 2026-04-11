Twijfels over Jakub Moder voor duel NEC-Feyenoord: Blessuregolf blijft probleem

Feyenoord kampt met blessurezorgen voor de uitwedstrijd tegen NEC. Jakub Moder is een twijfelgeval, wat de lijst van onzekere spelers verlengt. Trainer Robin van Persie staat voor een moeilijke opgave in de strijd om een Champions League ticket.

Ook Jakub Moder is een twijfelgeval voor de uitwedstrijd tegen NEC , zo melden diverse bronnen. De Poolse international van Feyenoord ontbrak vrijdag op het trainingsveld, wat de vraag oproept of hij zondag in actie kan komen. Dit zou een nieuwe tegenslag betekenen voor hoofdtrainer Robin van Persie, die al eerder slecht nieuws te verwerken kreeg. Eerder op vrijdag werd al duidelijk dat de inzet van Anel Ahmedhodzic, Luciano Valente en Anis Hadj Moussa hoogst onzeker is.

Voetbalzone meldt daarnaast dat Feyenoord alles in het werk zal stellen om Hadj Moussa toch te laten spelen. Thijs Kraaijeveld lijkt opnieuw de vervanger te worden van Ahmedhodzic, indien nodig. Als naast Valente ook Moder verstek moet laten gaan, dan wordt het middenveld een nieuwe bron van zorgen. Van Persie zou dan wellicht moeten experimenteren met een jeugdspeler die tot dusver weinig speeltijd heeft gekregen. De trainer staat dus opnieuw voor een tactische puzzel, met mogelijk nieuwe onverwachte beslissingen. \Het blessureleed bij Feyenoord is helaas een terugkerend thema. De ploeg kampt al langere tijd met verschillende blessures, wat de selectie flink aantast en de prestaties negatief kan beïnvloeden. Donderdag werd bekend dat Casper van Eijck terugkeert in De Kuip. De club hoopt dat hij, met zijn expertise en ervaring, de medische staf kan ondersteunen in de strijd tegen de aanhoudende blessuregolf. De terugkeer van Van Eijck wordt gezien als een lichtpuntje in een donkere periode. De medische staf zal ongetwijfeld alles op alles zetten om de oorzaak van de blessures te achterhalen en te werken aan preventieve maatregelen, om zo de spelers fit te houden en de selectie sterker te maken. Het team en de fans hopen uiteraard op een spoedig einde van dit blessureprobleem en op een terugkeer van de spelers die op dit moment aan de kant staan, want de competitie is hevig en elke speler is van cruciaal belang. \De cruciale wedstrijd tussen NEC en Feyenoord staat zondagmiddag op het programma. Om 14:30 uur zullen beide teams, die strijden om een felbegeerd Champions League-ticket, de strijd aangaan. De wedstrijd wordt gezien als een belangrijke test voor Feyenoord, die door de aanhoudende blessures voor een zware opgave staat. De fans verwachten een spannende en competitieve wedstrijd. De wedstrijd zal een interessante strijd worden tussen twee teams met verschillende ambities. Feyenoord, met de nodige blessures, zal moeten laten zien dat ze ondanks de tegenslagen in staat zijn om te presteren en de volle punten te pakken. De fans van beide clubs zullen ongetwijfeld vol spanning uitkijken naar de wedstrijd en hun teams luidkeels aanmoedigen. Het belooft een mooie middag voetbal te worden, met een belangrijk belangen voor beide teams





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feyenoord NEC Blessures Jakub Moder Champions League Robin Van Persie Voetbal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Blessuregolf bij Feyenoord: Valente twijfelachtig voor duel met NECFeyenoord kampt met een nieuwe blessure in de selectie. Valente viel geblesseerd uit tijdens de training en is twijfelachtig voor de wedstrijd tegen NEC. Ook Hadj Moussa en Ahmedhodzic zijn mogelijk niet fit. De blessuregolf in de selectie van Robin van Persie neemt daarmee verder toe.

Read more »

Drie absolute sterkhouders ontbreken mogelijk bij Feyenoord tegen NECFeyenoord moet mogelijk meerdere belangrijke krachten missen tijdens het cruciale uitduel met NEC. Luciano Valente lijkt er vrijwel zeker niet bij te zijn in Nijmegen, terwijl ook de inzetbaarheid van Anel Ahmedhodzic en Anis Hadj Moussa onzeker is.

Read more »

NEC-coach Schreuder waakzaam nu tweede plaats lonkt tegen FeyenoordZondag kunnen de Nijmegenaren, bezig aan een historisch sterk seizoen, tegen Feyenoord een grote stap richting Champions League-plaatsing zetten.

Read more »

Read more »

Schreuder haalt druk weg voor cruciale wedstrijd NEC - FeyenoordDick Schreuder wil de druk wegnemen voorafgaand aan de belangrijke wedstrijd NEC - Feyenoord. De coach benadrukt dat de strijd om de tweede plek niet in dit duel wordt beslist en focust op het benaderen van de wedstrijd vanuit plezier en eigen kracht. Schreuder erkent de unieke positie van NEC en benadrukt het belang van top zes, zeven of acht eindigen. De bekerfinale staat ook op het programma.

Read more »

NEC in topvorm terwijl Feyenoord kampt met personele problemenDick Schreuder van NEC straalt rust uit met een fitte selectie en succes, terwijl Feyenoord-trainer Van Persie de fysieke problemen van zijn team erkent.

Read more »