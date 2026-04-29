Twijfel over vernietiging gestolen data ChipSoft: 'Niet zo simpel'

Cybersecurity-expert Harm Teunis betwijfelt of ChipSoft daadwerkelijk de garantie heeft dat de gestolen data vernietigd zijn, ondanks de beweringen van het bedrijf. Hij waarschuwt voor de complexiteit van ransomware-aanvallen en de onbetrouwbaarheid van hackers.

ChipSoft, een belangrijke speler in de Nederlandse zorgsector, heeft aangegeven dat het gelukt is om te voorkomen dat gestolen data openbaar gemaakt worden en dat de buitgemaakte gegevens vernietigd zijn.

Deze bewering wordt echter in twijfel getrokken door cybersecurity-expert Harm Teunis. Hij legt uit dat ChipSoft een gesprek heeft gevoerd met de cybercriminelen en afspraken heeft gemaakt over het wissen van de data, maar dat het bewijzen van daadwerkelijke vernietiging uiterst complex is. Er is geen garantie dat alle kopieën van de data verwijderd zijn, en het is mogelijk dat er nog verborgen exemplaren bestaan.

Hackersgroep Embargo, die eerder al ziekenhuizen in de Verenigde Staten heeft aangevallen en naar schatting meer dan 30 miljoen aan crypto-inkomsten heeft vergaard, wordt verantwoordelijk gehouden voor de hack. Er wordt vermoed dat Embargo een opvolger is van de groep BlackCat, die zich ook op de zorgsector richtte. Teunis benadrukt dat er talloze ransomware-groepen actief zijn, wat het nog moeilijker maakt om de situatie te overzien en de betrouwbaarheid van de hackers' beloften te beoordelen.

Hij waarschuwt dat zelfs als een groep uit elkaar valt, individuele leden de data alsnog kunnen verkopen of misbruiken. De onderlinge concurrentie tussen hackersgroepen, waarbij ze elkaar aanvallen en gegevens lekken, versterkt deze onzekerheid. De Autoriteit Persoonsgegevens en de politie adviseren om geen losgeld te betalen, omdat dit het criminele verdienmodel in stand houdt. Hoewel het niet betalen bij de hack van Odido leidde tot publicatie van de gestolen data, blijft het advies van kracht.

Teunis legt uit dat de data al gestolen zijn en dat betalen enkel bijdraagt aan het financieren van criminele netwerken. De beslissing om wel of niet te betalen is een moeilijke afweging voor organisaties, waarbij de bescherming van klantgegevens tegenover het in stand houden van criminele activiteiten wordt afgewogen.

Het is waarschijnlijk dat ChipSoft toch een bedrag heeft betaald om de data offline te halen, aangezien cybercriminelen geen reden hebben om de data niet te publiceren of de sleutel niet te geven. Teunis waarschuwt echter dat het betalen van losgeld geen garantie biedt voor volledige veiligheid en dat de situatie complexer is dan vaak wordt aangenomen.

De complexiteit van de digitale wereld en de dynamiek van cybercriminaliteit maken het moeilijk om met zekerheid te zeggen of de gegevens daadwerkelijk vernietigd zijn en of ze in de toekomst niet alsnog opduiken





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gestolen Patiëntgegevens ChipSoft Vernietigd, Geen PublicatieChipSoft meldt dat de bij de recente hack gestolen patiëntgegevens zijn vernietigd en niet openbaar zijn gemaakt. De hack trof ook Brabantse zorginstellingen en huisartspraktijken, die patiënten waarschuwden voor phishingpogingen. De impact op ziekenhuizen lijkt beperkt.

Read more »

Gestolen patiëntgegevens Chipsoft vernietigdChipsoft meldt dat de begin april gestolen patiëntgegevens zijn vernietigd. Het bedrijf bevestigt dat de vernietiging technisch correct is uitgevoerd na een ransomware-aanval. Er is geen informatie vrijgegeven over eventuele losgeld betalingen.

Read more »

Gestolen patiëntgegevens Chipsoft vernietigdDe patiëntgegevens die begin april werden gestolen bij softwareleverancier Chipsoft zijn vernietigd. Chipsoft bevestigt dat de vernietiging technisch correct is uitgevoerd na een ransomware-aanval. Het herstelproces is nog gaande.

Read more »

Cybercriminelen ChipSoft willen reputatie behouden na datalekCyberdeskundige Eward Driehuis legt uit dat de hackers achter de inbraak bij ChipSoft er belang bij hebben om afspraken na te komen, om hun reputatie niet te schaden. De verklaring van ChipSoft dat de gegevens vernietigd zijn, wijst volgens hem op een overeenkomst met de criminelen.

Read more »

Hack ChipSoft: Reputatie criminelen cruciaal voor nakoming afsprakenCyberdeskundige Eward Driehuis legt uit dat de hackers achter de aanval op ChipSoft er belang bij hebben hun reputatie hoog te houden, wat de kans vergroot dat ze zich aan eventuele afspraken over het vernietigen van gestolen patiëntgegevens zullen houden. De verklaring van ChipSoft over de vernietiging van de data wijst volgens hem op een overeenkomst.

Read more »

Cyberdeskundige: gestolen patiëntengegevens ChipSoft waarschijnlijk vernietigdCyberdeskundige Eward Driehuis denkt dat de gestolen patiëntengegevens van ChipSoft vernietigd zijn, gebaseerd op de mededeling van het bedrijf. Hij vermoedt dat er mogelijk losgeld is betaald en dat de hackers hun reputatie willen beschermen. Ondanks de verklaring van ChipSoft, blijft een huisartsenpraktijk voorzichtig.

Read more »