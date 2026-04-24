Twijfel over melkvoorziening Fage-fabriek in Hoogeveen

De Partij voor de Dieren uit Drenthe betwijfelt of Fage voldoende melk uit de regio kan halen voor de nieuwe zuivelfabriek, door het uitkopen van melkveehouders om stikstofuitstoot te verminderen. Dit kan leiden tot extra transport en uitstoot.

Er is groeiende bezorgdheid over de haalbaarheid van de lokale melkvoorziening voor de geplande zuivelfabriek van Fage in Hoogeveen . De Griekse zuivelgigant heeft aangegeven zoveel mogelijk melk uit de regio te willen betrekken, met als doel de stikstofuitstoot te minimaliseren.

Echter, de Partij voor de Dieren uit Drenthe betwijfelt of dit daadwerkelijk mogelijk zal zijn, gezien de huidige ontwikkelingen in de provincie. De provincie Drenthe zet sterk in op het terugdringen van de stikstofuitstoot, onder andere door het uitkopen van melkveehouders. Dit beleid, hoewel gericht op milieuverbetering, kan paradoxaal genoeg leiden tot een vermindering van de beschikbare melk in de regio.

Als gevolg hiervan zou Fage genoodzaakt kunnen zijn om buiten de provinciegrenzen op zoek te gaan naar zuivel, wat onvermijdelijk extra transport en dus een hogere stikstofuitstoot met zich meebrengt. De Partij voor de Dieren stelt dan ook de vraag of de vestiging van de fabriek, onder deze omstandigheden, wel wenselijk is. De provincie erkent de complexiteit van de situatie. Een afname van het aantal melkveebedrijven resulteert inderdaad in minder regionale melkproductie.

Desondanks ziet de provincie geen reden om de vergunningaanvraag van Fage af te wijzen. De herkomst van de melk is geen strikte voorwaarde in de vergunningseisen. De provincie benadrukt dat Fage zich inzet voor het zoveel mogelijk betrekken van lokale leveranciers. Daarnaast wordt er gehoopt op een verduurzaming van de melkveehouderij in Drenthe, waardoor bedrijven kunnen blijven bestaan en tegelijkertijd de stikstofuitstoot verminderen.

De realisatie van de Fage-fabriek is echter nog niet vanzelfsprekend. De aanvraag voor een bouwvergunning op bedrijventerrein Riegmeer ligt momenteel ter beoordeling bij de provincie. Er is sprake van vertraging, mede door eerdere problemen met stikstofregelgeving. Fage had eerder plannen voor een fabriek, maar deze werden geblokkeerd door de stikstofuitstoot.

Het bedrijf kwam vervolgens met een nieuw plan om de fabriek volledig elektrisch te maken, in de hoop zo de uitstoot te elimineren. Hoewel dit een positieve stap was, blijft er tijdens de bouw van de fabriek nog steeds sprake van uitstoot, waar de provincie nu onderzoek naar doet. Zelfs als de bouwvergunning wordt verleend, is het nog geen garantie dat de fabriek direct in gebruik kan worden genomen. Een cruciale factor is de aansluiting op het energienet.

Netbeheerders TenneT en Rendo zijn bezig met het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk in Drenthe, inclusief op bedrijventerrein Riegmeer. De verwachting is dat het nieuwe transformatorstation in 2029 operationeel zal zijn, waarna Fage in 2030 een aansluiting kan krijgen. De komst van Fage naar Hoogeveen wordt door lokale natuurclubs met gemengde gevoelens ontvangen. Er is kritiek geuit op de potentiële stikstofuitstoot en de impact op de omliggende natuurgebieden.

Ook het waterverbruik van de fabriek, aanvankelijk geschat op 2,5 miljoen liter per dag, zorgde voor bezorgdheid. Na protesten is dit verbruik echter met 90 procent gereduceerd. Zowel de gemeente Hoogeveen als de provincie Drenthe hechten veel waarde aan de vestiging van Fage, gezien de belofte van honderden nieuwe banen. Fage zelf wacht met een reactie tot de vergunning definitief is vastgesteld.

De provincie benadrukt dat er continu in dialoog wordt gezocht met alle betrokken partijen om tot een duurzame en verantwoorde oplossing te komen. De uitkomst van de vergunningsprocedure zal bepalend zijn voor de toekomst van de Fage-fabriek in Hoogeveen en de regionale melkveehouderij





