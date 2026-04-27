Twijfel over komst Robert Eenhoorn bij Feyenoord: historische spanningen spelen rol

Binnen Feyenoord is er geen unanimiteit over de benoeming van Robert Eenhoorn als nieuwe algemeen directeur. De twijfel is deels te herleiden tot de geschiedenis met Arne Slot, toen Feyenoord contact had met de AZ-trainer. De complexe organisatiestructuur en historische spanningen maken de beslissing moeilijk.

De mogelijke overstap van Robert Eenhoorn naar Feyenoord blijft een gevoelig onderwerp. Binnen de Raad van Commissarissen van de Rotterdammers is er geen volledige overeenstemming over de benoeming van de huidige algemeen directeur van AZ.

De achtergrond van deze twijfel ligt in de geschiedenis van het vertrek van Arne Slot bij AZ zes jaar geleden. De afgelopen dagen is Eenhoorn een veelbesproken kandidaat om Dennis te Kloese op te volgen in De Kuip. Toch is niet iedereen binnen Feyenoord enthousiast over zijn komst. Volgens Feyenoord-watcher Dennis van Eersel is de organisatiestructuur bij Feyenoord complex, met veel partijen die invloed willen uitoefenen.

Dit maakt het moeilijk om een duidelijk beleid te voeren. Eenhoorn, die graag een sterke positie wil innemen, zou hierdoor mogelijk in conflict komen met de sterke Raad van Commissarissen van Feyenoord. Van Eersel benadrukt dat er geen unanieme steun is voor de komst van Eenhoorn. Hij verwijst naar de geschiedenis met Arne Slot, toen Feyenoord in gesprek was met de toenmalige AZ-trainer.

AZ stelde Slot op non-actief nadat Feyenoord contact met hem had opgenomen. Eenhoorn was toen nog directeur bij AZ, en de spanning tussen de clubs was duidelijk voelbaar tijdens een uitwedstrijd. Volgens Van Eersel zouden Feyenoord en AZ nog enkele zaken uit het verleden moeten oplossen. Ondertussen blijft de discussie over Eenhoorn levendig.

Sommige leden van de Raad van Commissarissen twijfelen of hij de juiste kandidaat is, mede vanwege de historische spanningen. De situatie laat zien hoe complexe beslissingen in de voetbalwereld kunnen zijn, vooral als er historische grievances spelen. Het is nog niet duidelijk of Eenhoorn uiteindelijk de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord wordt, maar de discussie zorgt voor veel ophef binnen de club en onder supporters





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kieft ziet Eenhoorn en Huiberts als ideale directie voor FeyenoordWim Kieft pleit voor de gezamenlijke aanstelling van Robert Eenhoorn en Max Huiberts bij Feyenoord, na het vertrek van Dennis te Kloese. Journalisten Marcel van der Kraan en Valentijn Driessen steunen dit idee, wijzend op de ervaring en kwaliteiten van het duo.

Feyenoord overweegt Robert Eenhoorn als algemeen directeur, Advocaat wordt geraadpleegdJournalist Krabbendam stelt dat de aanstelling van Robert Eenhoorn een logische stap is voor Feyenoord. Dick Advocaat zal worden geraadpleegd voor advies. Daarnaast is er kritiek op het gedrag van Vitesse-supporters en wordt de kwaliteiten van Veerman benadrukt.

Derksen vergelijkt topman Feyenoord met Trump: 'Hij heeft hekel aan Eenhoorn'Johan Derksen vermoedt dat Toon van Bodegom de komst van Robert Eenhoorn naar Feyenoord tegenhoudt. De Vandaag Inside-analist haalt hard uit naar de president-commissaris van de Rotterdammers en vergelijkt hem met de Amerikaanse president Donald Trump.

Robert Eenhoorn mogelijk nieuwe algemeen directeur FeyenoordRobert Eenhoorn staat open voor de functie van algemeen directeur bij Feyenoord, maar er is interne strijd over zijn aanstelling. Ook de positie van president-commissaris Toon van Bodegom en de toekomst van Robin van Persie zijn onderwerp van discussie. Daarnaast wordt er gekeken naar een reorganisatie van de medische staf.

Hans Kraay Jr. ziet Robert Eenhoorn als ideale opvolger Dennis te Kloese bij FeyenoordHans Kraay Jr. is enthousiast over Robert Eenhoorn als potentiële nieuwe algemeen directeur van Feyenoord, wijzend op zijn successen bij AZ en zijn directe, Rotterdamse mentaliteit. Daarnaast bevat het artikel reacties op incidenten rondom Vitesse, Xavi Simons en het Nederlands elftal.

Twijfel over Robert Eenhoorn als nieuwe directeur FeyenoordDe mogelijke aanstelling van Robert Eenhoorn als opvolger van Dennis te Kloese bij Feyenoord stuit op weerstand binnen de raad van commissarissen. Er zijn zorgen over de complexiteit van de organisatiestructuur en eerdere spanningen met Feyenoord in zijn tijd bij AZ.

