Twente worstelt met Volendam, maar pakt toch de zege: 2-1

FC Twente boekt een moeizame overwinning op FC Volendam met 2-1. De ploeg van John van den Brom weet de drie punten veilig te stellen, maar laat zien dat het moeite heeft met laagvliegers. Volendam maakt het in de tweede helft nog spannend. Zondag staat de topper Feyenoord - NEC op het programma.

FC Twente heeft dit seizoen wederom laten zien dat het moeite heeft met de 'kleine' ploegen in de Eredivisie . Vrijdagavond was FC Volendam de tegenstander, en ondanks een dominante eerste helft werd het nog even spannend in Enschede. Uiteindelijk trok de ploeg van trainer John van den Brom aan het langste eind met een 2-1 overwinning. Deze zege zorgt ervoor dat Twente de druk opvoert op Feyenoord en NEC, de nummers twee en drie in de competitie, die elkaar zondagmiddag in Nijmegen treffen.

Voor FC Volendam is de situatie zorgwekkend. Als Telstar en Excelsior dit weekend hun wedstrijden winnen, zakt Volendam mogelijk naar de oncomfortabele zestiende plaats, wat degradatiezorgen met zich meebrengt. \De geschiedenis herhaalt zich. Eerder dit seizoen bleek het al lastig voor Twente om te presteren tegen ploegen die zich in de onderste regionen van de Eredivisie bevinden. Van de elf vorige wedstrijden tegen teams die nu bij de onderste zes horen, wist Twente er slechts twee te winnen. De wedstrijd tegen Volendam begon echter uitstekend. Al na een minuut en drie seconden stond de 1-0 op het scorebord. Een slimme kopbal van spits Sam Lammers, na een hoekschop, stelde verdediger Ruud Nijstad in staat om de score te openen, tevens zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Twente controleerde vervolgens de wedstrijd en had veel balbezit. Kansen waren schaars, maar een snelle aanval resulteerde in de 2-0. Kristian Hlynsson rondde de aanval knap af na een goede actie van Lammers. Vlak voor rust kwam Volendam pas voor het eerst in de buurt van de goal, maar Anthony Descotte stuitte op Twente-keeper Lars Unnerstall.\Na de rust leek Twente de score verder uit te breiden. Ramiz Zerrouki was dicht bij een doelpunt, maar Juninho Bacuna voorkwam dit op spectaculaire wijze. Ricky van Wolfswinkel, die in de basis stond ter vervanging van de geschorste Dana Rots, en Sam Lammers wisten de derde treffer evenmin te maken. De Volendamse keeper Kayne van Oevelen hield zijn ploeg in de wedstrijd. De spanning keerde terug toen Volendam, met de inbreng van routiniers Robert Mühren en Henk Veerman, plotseling sterker voor de dag kwam. Nordin Bukala maakte de aansluitingstreffer, na goed voorbereidend werk van de invallers. Dit doelpunt was het startsein voor een slotoffensief van Volendam. Twente zakte terug, bracht extra verdedigers in en wist de voorsprong met moeite te verdedigen. Voor Volendam betekende dit alweer de twaalfde uitnederlaag van dit seizoen. Volgende week wacht een cruciale thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Heracles, waar Volendam zich ongetwijfeld wil herpakken en belangrijke punten wil pakken om de degradatiezone te ontvluchten. De focus ligt nu op die cruciale wedstrijd en het verbeteren van de prestaties tegen teams onderin de ranglijst





